Трио подрывников Украины: как Кремль будет расшатывать Украину

Эйдман:"Не знаю, кто этот человек – Медведчук, но пиарщиком его партии работал сам Путин". / Крым.Реалии

Отношение российской власти, включая официальные СМИ, и российского общества к событиям в Украине сильно различаются. Кремль эту тему пока что комментирует осторожно, по крайней мере, никаких жестких заявлений пока не прозвучало.

То, что у Кремля на уме, на языке у официальных пропагандистских СМИ. Они на протяжении всей парламентской, да и президентской кампании в Украине, пытаются транслировать один и тот же месседж: Украина не состоялась как государство, к власти в ней пришли какие-то странные люди – несерьезные, маргинальные, не имеющие политического опыта, шуты и клоуны. Таким образом, российские власти пытаются внушить людям, что в России в руководстве страны находятся серьезные люди и опытные политики, способные обеспечить стабильность государства, а в Украине к власти пришел не понятно кто, какая-то дворовая шантрапа и клоуны из цирка.

Читайте такжеРазвилка в судьбе Украины: что означает победа Слуги Народа и чем она может закончитьсяС другой стороны, реакция российского населения, а, тем более, людей, настроенных критически по отношению к путинской власти (а таковых в России все больше и больше) – совершенно иная. Эта позиция четко просматривается в политизированном сегменте российских социальных сетей. Она сводится к следующему: "Нам бы такие свободные выборы. Нам бы такую демократию. Очень хорошо, что меняются элиты. Этих толстозадых чиновников, которые сидят в России у власти, а раньше в значительной степени сидели и в Украине, давно пора попросить на выход. Пришло время молодых и новых людей. Украинские выборы – и президентские, и парламентские – это демонстрируют". Как видим, реакция российской власти и общества – противоположная.

Многие россияне уже не воспринимают пропаганду РосТВ. Они смотрят на Украину с надеждой и откровенно признаются, что завидуют украинцам, которые делают свой выбор в условиях демократии и могут голосовать за новых людей.

У меня много друзей среди украинских патриотов, и у большинства из них резко негативное отношение к Владимиру Зеленскому, которого они считали едва ли не ставленником Кремля. Однако, на самом деле, российская пропаганда в ходе избирательной кампании работала не на Зеленского, а против него и его партии Слуга народа. Москва не была заинтересована в том, чтобы партия Зеленского взяла большинство в парламенте, а в Украине бы появилась сильная сплоченная власть. Россия была заинтересована в том, чтобы в Украине царил хаос, министерская чехарда, драки в парламенте, неустойчивость. Кремлю нужна слабая Украина, внутреннее расколотая и не имеющая твердой единой власти.

Кремлевская пропаганда активнейшим образом работала на партию Медведчука Оппозиционная платформа – За жизнь, это было очевидно. Как в том анекдоте: "Не знаю, кто этот человек, но сам Рокфеллер у него шофером".

Не знаю, кто этот человек – Медведчук, но пиарщиком его партии работал сам Путин.

Как бывший политтехнолог, могу сказать, что все было просчитано как двухходовка. Ведь у кого отбирала голоса медведчуковская партия? Очевидно, что не у партии Порошенко и не у других откровенно патриотических партий. Даже у Тимошенко Медведчук не смог бы забрать голоса, потому что у нее свой многолетний ядерный электорат, который не переманишь. Была борьба за русскоязычный электорат между партией Слуга народа и Оппозиционной платформой – За жизнь.

Читайте такжеКремль не сдастся: как Москва использует результаты выборов в РадуРоссийская власть стремилась, чтобы Оппоплатформа "отъела" как можно больше голосов у Слуги народа и получила как можно больше мест в парламенте. Тогда партия Зеленского была бы вынуждена вступать в какие-то шаткие и непрочные коалиции. Поэтому Россией были затрачены бешенные ресурсы на поддержку и раскруту партии ОПЗЖ.

Так что слова о том, что Россия была заинтересована в успехе Зеленского или поддерживала его, просто не соответствуют действительности.

Какой теперь будет политика Кремля в отношении Украины? Пока Путин у власти, агрессия России против Украины и конфликт на Донбассе не закончатся. Эта агрессия может принимать разные формы: она может быть более "горячей", более "гибридной", более пропагандистской.

У Путина – "идея фикс", и это он подтверждает со времен первого Майдана. Он стремится подчинить себе Украину. Он убежден, что его миссия – возрождение Российской империи.

Путин "откусил" у Украины Крым и часть Донбасса – для него это хорошо, но мало. Ему, как признавался пропагандист Соловьев, нужна вся Украина. Это вторая по размеру и значимости республика бывшего СССР. Без Украины полноценной Российской империи быть не может. Поэтому Путин стремится подчинить Украину Москве.

А сделать это можно, только взорвав Украину изнутри, в том числе используя марионеточные пиратские республики "ЛНР" и "ДНР" в качестве бомбы замедленного действия или бикфордова шнура, который ведет в Киев и с помощью которого Путин постоянно нагнетает напряженность и военные действия, чтобы дестабилизировать Украину в целом. Такая политика Путина будет продолжаться и при Зеленском. В этом не может быть никаких сомнений.

Читайте такжеЗеленский на шпагате: чем обернутся уступки Путину по ДонбассуК тому же, Зеленского Путин воспринимает как слабака, тогда как себя считает просто "монстром" политики (ну, естественно, у него же мания величия). Зеленский для него – молодой выскочка, слабый политик. Путин будет всячески пытаться на него давить и наезжать. Но если он получит достойный отпор, то еще больше активизирует свою политику подрыва Украины изнутри.

Зеленский хочет мира и много раз об этом говорил. Но, к сожалению, боюсь, ему с Путиным придется воевать... Другого выхода нет, пока Путин у власти.

Сорок с лишним депутатов от партии ОПЗЖ в новоизбранной Верховной Раде будут работать так же, как и пиратские республики "Л/ДНР", на дестабилизацию ситуации в стране. Они будут использовать любой повод, чтобы устраивать дикие истерики о том, как все плохо и страшно, что Зеленский не справляется, война не прекращается, и в этом виновата украинская власть, а не российский агрессор. Они все время будут пытаться настроить украинцев, прежде всего, на юго-востоке страны в пользу "примирения" (а фактически капитуляции) с российским агрессором. Вспомните хотя бы недавнюю авантюру с телемостом между украинским телеканалом Медведчука NewsOne и российским телеканалом Россия 24. Естественно, эти депутаты будут ездить в Россию, ручкаться с путинскими холопами в Москве, а эти холопы будут рассказывать им о прекрасном будущем Украины под российской крышей. И все это будут транслировать российские СМИ и пророссийские телеканалы в Украине. Для этого же будут использоваться медведчуковские телеканалы.

В кампании по разрушению украинской государственности они поработают сообща тройственным союзом: пророссийские депутаты в Раде, медведчуковские каналы, а также "ДНР" и "ЛНР". А дирижировать этим трио, естественно, будет Кремль, а точнее – Сурков и компания.

Впрочем, все это, думаю, не будет особенно эффективно. Эти медведчуковские депутаты не смогут мешать принятию законов Радой. Работать они будут, скорее, в области пиара. Все это будет в рамках информационной составляющей "гибридной войны" России против Украины.

Насколько все это будет эффективным, будет зависеть от Зеленского и его команды. От такого насколько им удастся соответствовать ожиданиям избирателей, от того насколько они будут честны и эффективны. Если новая украинская власть будет на высоте, Кремлю станет нечего ловить в Украине.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда