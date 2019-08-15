Фокус с Грымчаком: как Луценко выдавливают из кресла генпрокурора

Юрий Луценко / УНИАН

Арестован Юрий Грымчак - старинный друг семьи, надежный партийный товарищ, соратник по политической борьбе генпрокурора Украины Юрия Луценко.

На самом деле таких друзей у Луценко очень мало. Он доверял Грымчаку и помогал ему как друг. Поэтому Грымчак знает многие политические тайны Луценко и, наверняка, знает и коммерческие секреты успешной экономической деятельности семьи Луценко. Естественно, дело не в правосудии или справедливости.

В мире украинского рынка коррупционных услуг, есть более одиозные и легендарные фигуры. Есть полуминистры или "смотрящие" с гораздо большим коррупционным потенциалом, чем Грымчак. Но их "счастье", что они не являются близкими друзьями и надежными партнерами для генпрокурора.

Читайте такжеПорошенко и Луценко в Украине никто не тронет по одной простой причинеАрест Грымчака выбран как эффективный способ давления на генпрокурора Луценко, который построил эшелонированную оборону своего положения и должности, от Вашингтона до Киева. Он был готов сопротивляться, ведь как обещает всем тандем Порошенко - Медведчук, что надо продержаться всего год, а дальше политика Украины пойдет вперед без Зеленского.

Это понимают и в окружении президента, что времени у них очень мало. Но не только враги, но и электорат Зеленского не будет целый год ждать, пока президент Зеленский, как Ющенко год будет целый год ездить по миру и наслаждаться своей политической победой, а потом просто "сдуется".

Поэтому выдавливание людей тайной или публичной команды Порошенко из власти - первостепенная задача президента Зеленского.

Перед снятием Луценко с должности генпрокурора команда Зеленского ставит его перед выбором. Либо ты спокойно уходишь с поста генпрокурора и не торгуешься с нами о своей неприкосновенности после потери должности, либо Грымчак и другие дают громкие показания на самого честного прокурора Украины, которого и некому защитить.

Своей политической партии у Луценко нет. Рейтинга нет, надежных судей и прокуроров нет, адвокаты - те же, репутации нет, своего СМИ нет, и остроумие на исходе. А старые друзья уже в его услугах не нуждаются. Все равно будет новый генпрокурор.Таким образом, использовав ненависть и старинный конфликт НАБУ и ГПУ, который так активно культивировал Луценко все эти годы, новая команда энергично выталкивает Луценко из прокуратуры.

Читайте такжеПочему Луценко не спешит в отставкуЕсли этот "фокус" с выбрасыванием Луценко из прокуратуры при помощи Грымчака и других, получится, то такая же судьба ждет упрямого мэра Киева Виталия Кличко. Криминализация его деятельности, как мэра и черный пиар о тяжелом прошлом боксера-мэра, позволит создать удушающую обстановку вокруг Кличко. Тем более, что, как и Луценко Кличко некому защищать. Бывшие могущественные "венские друзья" Кличко, которые и поставили его на должность мэра Киева - Фирташ, Порошенко, Левочкин сами нуждаются в помощи "друга". Поэтому они не слишком торопятся помочь Кличко. А вывести киевлян на защиту "родного" мэра, после стольких лет разграбления и коррумпирования Киева Кличко будет не под силам.

Но главное, что случай с Грымчаком показывает, как формируется командой Зеленского механизм выдавливания наиболее сильных и опасных представителей бывшего режима личной власти Порошенко из эпицентра политики и бизнеса. Тут важна не только сама должность, но и политический и экономический вес фигуры, которую убирают из политики. Без этого нельзя разрушить мощную пирамиду элитной коррупции, которую создал бывший президент Порошенко за годы своего правления . Поэтому, если у команды Зеленского получится легко, без тяжелых политических последствий, избавиться от Луценко и Кличко, то наступит очередь могущественных мэров Одессы, Днепра и Харькова.

А вслед за Луценко станет вопрос о "спокойном будущем" и других руководителей силовой сферы и правоохранительной системы Украины, на которых так рассчитывает проигравшие выборы политики.