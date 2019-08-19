У Зеленского нет выбора - он обязан сохранить Украину

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский остается для нас загадкой с большим потенциалом ожиданий. А граждане Украины продолжают находиться в той же беспросветной камере, в которую их поместили уголовные элементы – Виктор Янукович и Петр Порошенко. Как нам выбраться из этой камеры?

Известно, что качество жизни определяется организацией социальных отношений и эффективностью экономических механизмов. Если экономические механизмы не отвечают требованиям наивысшей производительности труда и не обеспечивают лучшего социального устройства, то социальные (национальные, этнические) системы не только не развиваются, а разрушаются. Разрушаются, поскольку люди противодействуют этим системам.От кого зависит эффективность действующих экономических механизмов?

Читайте такжеЗеленая пустота: почему команду Зеленского некому критиковать, и чем это опасно– От государства. Оно фактически представляет собой управленческую систему, которая обязана модернизировать экономику. Если государство не выполняет эти функции, то оно само начинает трещать по швам, подвергаясь внутренним революциям и внешним разрушениям: захвате територий, колонизации, превращению в чужой доминион, распаду на мелкие суверенные образования и др. Эти процессы вы, читатели, в Украине не наблюдаете? По-моему, можно констатировать следующие "успехи" украинского государства:

1. Наше государство до сегодняшнего дня спокойно созерцало процесс развала нации. Снижается благосостояние, массовая эмиграция, падение рождаемости, сокращение продолжительности жизни, ухудшение медицинского обеспечения, наихудшие экологические, жилищные и коммунально-бытовые условия для наших людей. Такое государство не управляет экономикой для всеобщего блага. Уже целый десяток лет оно действует в интересах нескольких социальных групп: олигархов, коррупционной бюрократии, правоохранительной мафии и их прислуги.

Украинская власть пока что тормозит развитие общества, а проводимые ею до сегодняшнего дня экономические "усовершенствования" истощают ресурсы общества, сокращают рабочие места и подталкивают всеобщий вывоз капитала. Увеличивается только число паразитирующего чиновничества и правоохранителей, деятельность которых расшатала институты государства и фактически привела к их замене мафиозными кланами и криминалитетом.

Читайте такжеТолько позитив: почему не стоит бояться полной власти Зеленского и КоТакое государство потеряло уважение населения и разочаровало людей в самой суверенности Украины. Патриотизм украинцев постепенно оседает, а главным врагом стала, как известно, внутренняя коррупционная система. Характерно, что именно в такой период наша страна подверглась нападению России и анексии территорий. Агрессор готовил оккупацию, заблаговременно разлагая украинскую армию, включая механизмы коррупции в высших эшелонах власти, обременяя экономику непомерно дорогим газом и растущим, как на дрожжах, государственным долгом (за 4 года правления Януковича внешний долг вырос в 2 раза, а золото-валютные резервы Нацбанка Украины уменьшились с 31 млрд. до 8-10 млрд. дол.). В эти годы подавлялась внутренняя экономика, уничтожалось независимое предпринимательство и фермерство. А прогнившее государство и ослабленный патриотизм не могут обеспечить защиту нашей земли и наших граждан.

2. Власть пока не освободила нас от грабежа своих и зарубежных магнатов и воров и не вступила на путь инновационного преобразования устаревшей украинской экономики. Параллельно страна продолжает погружаться в пучину ускоренно возрастающего государственного долга с риском утраты национальных богатств, являющихся явным или скрытым залогом западных кредитов. Нужно радикально менять и подходы к приватизации больших предприятий и запуску рынка земли – не по азиатским схемам, которые порождают олигархов и латифундистов, а по европейским, которые увеличивают средний класс общества.

3. Крайне негативной остается социальная среда. Заработки, пенсии и пособия не покрывают текущих расходов семей, большинство которых имеют дефицитные бюджеты. У нас количество олигархов наибольшее среди стран Европы, а уровень благосостояния – наинизший на континенте. Из-за бедности люди отказываются от медицинских услуг и препаратов.

Читайте такжеУсталость от государства: чего большинство украинцев ждет от ЗеленскогоОчевидно, по этой причине у нас - в отличие от стран Европы – сокращается численность пенсионеров. Нет приемлемых схем приобретения жилья молодоженами. Коррупционные ненормальные тарифы на газ и другие жилищно-коммунальные услуги превратили людей в попрошаек субсидий и унизили их перед лоснящимися лицами местных чиновников. Обращение граждан в налоговую, полицию, социальную, жилищно-коммунальную и охранную службы, пенсионный фонд, земельный кадастр, местные советы и другие превратились для людей поистине в хождение по мукам. Люди бегут из Украины от всего этого кошмара!

Вот так мы и приходим к выводу о неприемлемости жизни в Украине и нежелании людей испытывать чувство долга перед собственным государством. Как в таких условиях можно надеяться на то, что граждане будут проливать кровь ради Украины в войне против России? Порошенко подобные сантименты не интересовали, он продавал украинское государство направо и налево, разрушал товарные и денежные рынки и пускал людей по миру. В конечном итоге, он вел страну на плаху путинскому Кремлю, без всяких зазрений совести, "сливая" нашу Отчизну.

Теперь вся надежда на президента Зеленского – он должен создать новое государство, сохранить Украину и так поднять уровень жизни, чтобы украинцы гордились своей Родиной и им было, что защищать.