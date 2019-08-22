Украина в опасности - Путин перестал бояться санкций

Москва готовится вернуться в G-8 / GettyImages

Инициатива президента США Трампа вернуть Россию в состав клуба самых влиятельных государств мира G-8 - это непоследовательный шаг, который поощрит агрессора РФ, поощрит агрессию в Крыму, и Трамп, таким образом, усугубит бездействие американской политики в 2014-м в 2019-м. Возвращение РФ в G-8 не будет способствовать завершению войны - наоборот, это подрывает переговорную конструкцию по возвращению Донбасса.

Украине следует выступить с осуждением возврата РФ в G-8.

Впервые Трамп выступил с такой инициативой 9 июня 2018-го года, на саммите G-7 в Канаде. Тогда Макрон, Меркель и Мэй не поддержали это решение.

Да, я понимаю логику Трампа, которую американцы сейчас продвигают и в переговорах с украинским руководством. По идее, РФ вернули в ПАСЕ и сейчас возвращают в G-8 с целью поставить Путина в формат определенных переговорных площадок. Типа Путин на этих площадках будет более покладист.

Читайте такжеВозврат РФ в G8: Украина не может рассчитывать на бесконечную поддержку ЗападаНо вспомним, когда в Канаде Трампу задали вопрос о сдаче позиций Украины, он ответил:

"Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я мог иметь совсем другое отношение. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме, почему он это сделал".

Так вот. Убрали Путина из G-8 в результате агрессии РФ в Крыму. Это сделал Обама. То есть действия Трампа покажут Путину, что даже несмотря на отсутствие всякого продвижения в вопросе Крыма, ограничения в рамках крымского пакета санкций могут быть отменены. По сути Трамп возьмет на себя всю ответственность за пассивность Обамы в этом вопросе.

Смысл нынешних переговоров с Путиным заключается в разделении пакета санкций на донбасские и крымские. И продвижение на каком-то направлении возможно, если уступки являются взаимными.

Уступок со стороны Путина нет. Нет обмена пленными. Нет единого списка пленных. Нет даже выдачи украинских моряков, которых Россию обязал вернуть Международный трибунал. Не прекращается выдача российских паспортов на оккупированных территориях. Не прекращаются обстрелы - хотя и реже стреляют, но не прекращают. И вот на фоне этого Трамп хочет отменить ограничительную меру из крымского пакета санкций, чтобы выторговать у Путина какие-то движения навстречу по Донбассу.

Что это, как не демонстрация уязвимости политики США в поддержку Украины?

Читайте такжеПутин в G7: кто ответит перед украинцами за неминуемую катастрофуЕсли Украина молча примет возвращение Путина в G-8, если президент Зеленский не сформирует и не озвучит свою позицию, значит, будет признана молчаливо отступление в крымском вопросе, где уступок быть не должно. "Нормандский формат" вполне позволяет интегрировать Путина в процесс переговоров - но он этого избегает, зачем ему G-8?

Путин показывает своими действиями, что он вполне готов к сценарию оккупации без легализации, готов де-факто удерживать нашу землю даже в условиях умеренных санкций. Прекращение огня Путину выгодно - у него нет добровольцев, чтобы держать 400-километровый фронт, заморозка по образцу Карабаха и Приднестровья позволяет в любой момент найти повод для войны и конфликта. Достаточно вспомнить бои в Карабахе в 16-м году и территориальные претензии марионеток Приднестровья к Молдове в 2013-м. А переговоры могут вестись бесконечно. Безрезультатные переговоры - это тоже инструмент. Любые возвращения РФ за стол в G-8 возможны только после конкретных действий РФ по выполнению международного права и действующих обязательств.