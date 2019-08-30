Зеленский пишет биографию Порошенко

Павел Казарин

крымский журналист

30 августа 2019, 09:54

Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут.

Порошенко, Зеленский
Зеленский пишет не только свою биографию, но и Порошенко/ Reuters

Ближайшие пять лет определят не только биографию Владимира Зеленского. Скорее, эти годы определят наше отношение к каденции Петра Порошенко.

Новому президенту доверяют 70% украинских граждан. По этому показателю он абсолютный рекордсмен среди предшественников. Но, если быть точным, эти цифры – они не про действующего главу государства. Пока что они про веру украинских избирателей в собственные надежды.

Потому что вплоть до осени Владимир Зеленский по своему функционалу обречен напоминать британскую королеву. Нет смысла подводить итоги его первой "стодневки" - она пришлась на избирательную кампанию. Какие-либо промежуточные итоги можно будет подбивать лишь после второй "стодневки". Которая начнется уже с сентября.

Читайте такжеМедовый период закончился: плюсы и минусы первых 100 дней ЗеленскогоИменно тогда мы сможем оценить законотворчество нового парламента. Приоритеты президентской команды. Кадровые назначения и масштаб обещанных реформ. Избиратели нового президента получат основания для выводов. Поводы для оптимизма и причины для разочарований.

Но в том и особенность, что президентство Владимира Зеленского напишет не только его личную политическую биографию. Оно, вдобавок, напишет политическую биографию Петра Порошенко.

Отношение к политику в конце каденции всегда зависит от уровня ожиданий в ее начале. У экс-президента были как достижения, так и провалы, но, судя по социологии, 80% украинцев сегодня убеждены, что вторых было больше.

Любая попытка подбить "гамбургский счет" последним пяти годам сейчас обречена. Она будет упираться в эмоции, когнитивные искажения и личный выбор людей, который они делали на избирательных участках. В конце концов, люди – существа не рациональные, а рационализирующие. И нет ничего удивительного, что сегодня они готовы оправдывать наперед свое недавнее волеизъявление.

Ясность появится со временем.

Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут.

Если суды перестанут быть источником коррупции – то скепсис большинства окажется оправдан. Если правоохранительная реформа все же состоится – то последние пять лет закрепятся в сознании как период упущенных возможностей.

И наоборот. Новый президент может добиться того, что президентство Петра Порошенко будет восприниматься как период стабильности и ответственности. Позволит его сторонникам произносить сакраментальное "мы предупреждали". Подтвердит их право заявлять о том, что политика – не место для аматоров.

Читайте такжеЧетыре вывода из 100 дней президентства ЗеленскогоСегодня сторонники нового президента убеждены в собственной правоте. Но в том и штука, что этот оптимизм – всего лишь оптимизм ожиданий. Начиная с осени ему предстоит проверка на прочность – и лишь тогда биография пятого президента начнет обретать контуры и оценки.

Обманутые ожидания всегда похожи на бумеранг. Петр Порошенко знает об этом как никто.

Павел Казарин, журналист, для Крым.реалии

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Верховная Рада Петр Порошенко Владимир Зеленский Павел Казарин
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