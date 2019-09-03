Четыре недоразумения, или Зачем Украине газ из США в 2,5 раза дороже европейского

Вероятнее всего, под видом американского Польша будет гнать в Украину российский газ / oilprice

В Варшаве состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США.

Пятилетняя история с принуждением Украины к американскому газа получила своей финальное завершение. Представитель Украины секретарь СНБОУ Данилюк подписал официальный документ о намерениях поставок сжиженного газа в Украину из США.

Однако, соглашение о поставках газа заключила не государственная компания Нафтогаз, а частная компания Энергетические ресурсы Украины (ЭРУ), которая близка к заместителю главы НАК Андрею Фаворову. Это первое недоразумение в вопросе поставок в Украину сжиженного газа из США. Можно конечно не усматривать коррупционный фактор в таких действиях и апеллировать к партнерским отношениям с США и Польшей.

Ведь если вопрос поставок LNG газа из США является сферой энергетической безопасности и меморандум подписывают первые лица государства, то поставки должна осуществлять государственная компания Нафтогаз. В конце концов, еще в начале 2019 именно такого плана придерживались в Нафтогазе при условии возможной реализации проекта строительства газового интерконнектора Украина-Польша.

Читайте также"Тарифы вырастут": эксперт предупредил о новом скачке ценВторым недоразумением является "коммерческая тайна" цены американского LNG газа, который Украина будет покупать через Польшу. Несмотря на оптимистичные заявления как представителей Польши, так и Украины средняя цена американского LNG газа (группы LNG-терминалов с США, которые его поставляют - Venture Global LNG, Calcasieu Pass LNG, Plaquemines LNG) составит 660 долл. за 1000 куб. м. Такова конечная цена американского газа: себестоимость добычи в США с учетом дотаций правительства + транспортировка + затраты на LNG-терминалы и кредитное обслуживание). Фактически американские компании и Польша переводят часть убытков от покупки сжиженного газа на Украину и потребителей-украинцев.

Ориентировочно именно такой (660 долл) будет цена газа для поставок в Украину. Но эта цена будет "растворена" в других 11 млрд. куб. м газа, который Украина импортирует из ЕС.

Ожидаемый годовой объем поставок газа для Украины должна составить 1,5 млрд. куб. м. Поэтому Украина и потребители заплатят за газ по цене не менее $660 за 1000 куб. м. Попутно можно напомнить покупку Нафтогазом также газа в Польше во время печально известной акции "прикрути", когда цена на польский газ тоже не афишировалась, но по имеющимся данным составила более $600.

Украина переплатит за американский газ по сравнению с покупкой даже реверсного европейского газа более чем вы 2,5 раза. Сейчас цена газа для Украины из ЕС составляет $250.

Читайте также"Удивительная победа": министр США оценил газовое соглашение с Украиной и ПольшейТретьим недоразумением является сама формулировка "американский газ". Интересно было посмотреть как поляки или украинцы отбирают и сортируют как клубнику молекулы газа в трубе на американские, норвежские и российские. И хотя это выглядит смешно, но заметная демонстрация со стороны Польши и Украины, что газ из Польши будет именно американский. Хотя согласно логистики и маршрутов доставки газа американский газ будет физически на 100% российским, который поставляется через польско-российский газопровод Ямал-Европа.

Четвертое недоразумение - это строительство газового интерконнектора Украина-Польша для увеличения поставок американского сжиженного газа. Более пяти лет Польша фактически игнорировала этот процесс ожидая пока Украина будет строить свою часть газопровода. И даже сейчас ситуация напоминает историю строительства нефтепровода Одесса-Броды, который поляки изначально обещали достроить до Плоцка, где работает нефтеперерабатывающий завод. Украина свою часть "трубы" построила, а поляки банально "кинули" украинцев и не выполнили свое обещание. Это поставило крест на проекте Одесса-Броды как маршруте поставок нефти через Украину в ЕС.

Поэтому даже если Польша активизирует свою работу в направлении строительства газового интерконнектора, то его цель будет не поставки газа из Польши в Украину (американского или другого), а наоборот – поставки газа из Украины в Польшу. С этой целью разрабатывается механизм экспорта газа государственной компанией Укргаздобыча.

Соответственно, проекты временных поставок американского LNG-газа через Польшу в Украину не имеют к вопросу энергетической диверсификации Украины никакого отношения. Их основная задача - предоставление возможности частным компаниям заработать на поставках газа в Украину, а также подготовить почву для организации каналов экспорта газа из Украины в Польшу.