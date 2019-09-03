Чем опасен для Украины американский газ

Валентин Землянский

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики

3 сентября 2019, 10:45

Не исключено, что под видом американского газа Украине могут поставить российский, но с большой наценкой.

Трубы газопровода
Под видом американского в Украину может попасть ямальский газ / Reuters

На минувших выходных Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики, которым предусмотрена возможность поставок американского сжиженного газа в Украину через Польшу.

Во-первых, соглашения, как такового, еще нет - меморандум подписан почему главой СНБО Александром Данилюком, что уже само по себе вызывает вопросы. Потому вопрос поставки газа из США в Украину на данный момент стоит рассматривать как сугубо политический. То есть, мы фиксируем то, что мы к чему-то готовы, но это не имеет никаких юридических последствий, так как нет никакого контракта с соответствующими обязательствами по объемам, ценам и т.д. То есть пока – это ни к чему не обязывающий документ о намерениях.

Читайте такжеЧетыре недоразумения, или Зачем Украине газ из США в 2,5 раза дороже европейскогоВо-вторых, вопрос объемов газа. Сейчас мы можем закупать из Польши всего 1 миллиард кубических метров в год. Это небольшой объем, поскольку в условиях отсутствия газового интерконнектора, который так и не смогли согласовать с властями Польши, возникает еще и финансовый вопрос, так как цена вопроса – 200 миллионов евро, которые нужно еще будет где-то взять – то ли из госбюджета, то ли из бюджета НАК Нафтогаза. Причем его еще надо будет достроить, а уж только потом подписывать какой-либо контракт.

Отмечу, что ранее американцы были нацелены на рынок азиатско-тихоокеанского региона. Но поскольку сейчас там экономическая рецессия и идут торговая война между США и Китаем, объемы поставок газа туда снизились. И теперь им нужно искать другие рынки сбыта. Тут мы плавно подходим к "Северному потоку-2", так как на данный момент действия США – это всего лишь очередная попытка продавить европейский рынок и завести туда свой сжиженный газ. Кроме того, нужно учитывать, что рынок сжиженного газа космополитичен, потому заключая контракт с США, надо понимать, что в конечном итоге мы можем получить тот же российский газ. Тут идет речь о ямальском газе, который из-за географии расположен ближе - его могут просто перекупить американские трейдеры и поставить нам под видом американского. И это с их стороны не будет противоречить ни правилам всемирной торговой организации, ни правилам газового рынка. Яркий пример был, когда ямальский газ был закуплен французским трейдером для британской компании и перепродан гонконгским трейдером американцам из-за высокой цены.

Читайте такжеПочему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газЯ не готов согласиться со звучавшей уже возможной ценой газа в 660 долларов, потому что американцы – ребята гибкие и они вынуждены считаться с ценами на европейском рынке, но однозначно стоит сказать, что это будет дороже, чем российский газ, который по трубе на европейский рынок.

Что же касается сжиженного газа, то его цена будет дороже, так как там нужно учитывать еще и логистику. Как правило, если сравнивать цены с европейским рынком, то переплата за него будет составлять около 30%, то есть, условно говоря, если природный газ стоит примерно 250 долларов, то сжиженный обойдется в 300-350 за тысячу кубов. Цифра в 660 долларов – цена начальных поставок в азиатско-тихоокеанский регион, когда там были высокие цены на газ. Потому здесь важно обозначить и третий фактор - вопрос цены. Но сперва нужно обозначить ценовые параметры и понять, насколько поставка газа из Польши будет нам выгодна или невыгодна. Ведь Польша может за счет украинского брата попросту решать свои экономические проблемы, так как в отличии от Украины, у них уже есть обязательство выкупать поставляемый им газ.

Валентин Землянский, Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главред

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США газ Польша Северный поток-2 Валентин Землянский
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