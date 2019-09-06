Дурной запах, или Как Путин и его европейский адепт всё проиграли

Виталий Портников

Публицист, журналист

6 сентября 2019, 06:15

Европейские лидеры стремятся помириться с Кремлем, но теперь они потеряли того, кто выполнял за них грязную работу.

Маттео Сальвини
Маттео Сальвини

Европейцы могут впервые за несколько лет вздохнуть спокойно: Италия, одна из ведущих экономик континента, больше не будет ночным кошмаром чиновников и финансистов, не станет провоцировать кризисы и раздоры и подрывать европейское единство, и без того хлипкое после Брексита. Маттео Сальвини у власти больше нет. И в ближайшее время не будет.

Еще несколько недель назад могло показаться, что события будут развиваться совершенно иначе. Что Сальвини выведет свою партию "Лига" из коалиции с движением "5 звезд", спровоцирует досрочные выборы, непременно победит на них - и тут начнется то, что бывший министр внутренних дел Италии обещал своим сторонникам и доброжелателям, но не мог исполнить из-за противодействия партнеров по коалиции.

А поскольку самым обеспеченным из доброжелателей Маттео Сальвини является Владимир Путин, одним из явных последствий формирования правительства "Лиги" и других итальянских поклонников Кремля во главе с неувядаемым Берлускони могло бы стать снятие санкций против России.

Читайте такжеПолитический кризис в Италии: чем он грозит Украине, и что будет с санкциями против РФМогут сказать, что европейские лидеры стремятся к такому решению и без Сальвини, и в этом будет немалая доля правды. Но европейские лидеры, как известно, думают о чистоте риз. И очень хотят, чтобы грязную работу за них выполнял кто-то другой. Если получавший финансирование из Москвы Сальвини выступает за снятие санкций, остается только сокрушенно развести руками. Но играть за Сальвини его роль "плохого парня" на содержании у Кремля не станет ни один Макрон. Так что явному облегчению сопутствует и легкая растерянность - потому что другого "плохого парня", который позволит Макрону и прочим остаться в белом и без пятен, на горизонте пока что не просматривается.

На самом деле проиграл не только и не столько Сальвини. Проиграл Путин.

Кремль давно уже сделал ставку на итальянских правых популистов, вполне логично рассчитывая, что воля такой страны, как Италия, не сравнится с плохо скрываемыми симпатиями Венгрии или Греции. Что если "Лига" придет к власти, на санкционной политике Евросоюза можно будет поставить крест даже без формальных уступок со стороны Москвы. Ну, примерно так, как это было с возвращением российской делегации в ПАСЕ - только с куда более серьезным политическим результатом. Именно поэтому Сальвини помогали, а он поддерживал Путина как мог, в том числе в вопросе об аннексии Крыма, от которого даже расположенные к Кремлю западные политики обычно брезгливо отворачиваются, как от дурного запаха.

А Сальвини никогда не отворачивался. Он нюхал. Он думал, что чем крепче этот живительный запах, тем больше у него шансов стать премьер-министром Италии. Но его обыграли - и никакой Путин не помог. Популисты из "5 звезд" оказались не такими идиотами, как он думал. Демократы оказались не такими чистоплюями, как он рассчитывал. Все срослось. Да, это очень странный брак. Но любой итальянский политический брак - странный. И предыдущий, когда левые и правые популисты слились в экстазе, был еще более странным, чем нынешнее объединение. Главное отличие этого брака от предыдущего - он все же демонстрирует, что европейцам вообще и итальянцам в частности пока еще не отказало полностью чувство самосохранения. Что они могут останавливать на взлете потенциальных разрушителей Европы. Что они способны разрушить расчеты Путина.

А по нынешним временам это уже очень большое достижение.

Виталий Портников, журналист, для Граней

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Италия Виталий Портников Владимир Путин Лига Севера Движение пяти звезд Маттео Сальвини
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:07
Обмен пленными: чем Украина заплатит за свободу узников Кремля
06:50
Треть человечества сгорит: пророк сделал шокирующее предсказание о Третьей мировой Видео
06:47
Будет обязательно: сенатор Джонсон прокомментировал военную помощь США Украине
06:37
Астролог назвал суперсилу и слабость людей под знаком Дева
06:15
Дурной запах, или Как Путин и его европейский адепт всё проиграли мнение
05:53
"Них**ово потекла": Собчак без трусов сверкнула голым телом
05:31
Что Нибиру натворила на Земле: 300-летний корабль НЛО в Антарктиде пролил свет Видео
05:02
Астролог разгромила суеверия насчет високосного года Видео
04:30
"Ключевой момент": доктор Комаровский объяснил, как сделать ребенка самостоятельным
04:01
Добиться оргазма: названы топ-5 способов получить потрясающий секс
03:22
Эксперт назвал два возможных финала новой холодной войны Видео
02:34
Выпадение волос и изменения в кишечнике: диетолог предостерегла об опасностях чая для похудения
01:52
Близнецы накормили наркотиками и устроили секс с юной школьницей
01:06
Земля уйдет на долги: эксперт рассказал о последствиях земельной реформы
00:26
Деньги на ветер: медики назвали самые бесполезные анализы Видео
05 сентября, четверг
23:57
Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября - экс-сотрудник ЦРУ
23:40
Режиссер-жених Собчак раскритиковал Квентина Тарантино
23:27
Есть два критерия: новый министр экономики прокомментировал ситуацию с рынком земли в Украине
23:07
"Скорее умру в канаве": Борис Джонсон бурно высказался о Британии и Brexit
22:11
В Сети появилось первое фото Алена Делона после инсульта
22:02
Масштабный пожар под Киевом: спасатели заверили, что бояться больше не стоит
21:42
Не NewsOne единым: Нацсовет по ТВ назначил внезапную проверку каналу
21:38
Путину – выигрыш вдвойне, Киеву – проблемы: Зеленского предупредили, чем грозит обмен Цемаха на Сенцова Видео
21:21
В СМИ утекли подробности закрытой встречи Зеленского с нардепами от Слуги народа
21:20
Натуральный обмен: таксист потребовал от женщины секса за поездку
21:09
Умер легендарный исполнитель песен Снег кружится и Вся жизнь впереди Видео
20:59
В Сирии погибли путинские "ихтамнеты": в России еще раз открестились
20:53
В Украине первого замгенпрокурора времен Януковича сняли с розыска
20:32
Мужчина решил засудить экс-жену, из-за которой подсел на анальный секс
20:31
Ученые ошарашили ответом, толстеют ли от пива или худеют
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 7 и 8 сериях сериала Видео
19:55
Сенцова на Цемаха: СМИ раскрыли подробности обмена между Украиной и РФ Видео
19:33
Вице-спикер Рады рассказал, почему регламент парламента нужно изменить
19:23
Уволить Кличко по закону: эксперт дал рецепт команде Зеленского Видео
19:11
"А Оля в курсе?": в Москве продают грязные трусы Бузовой
19:07
"Свобода заложников стоит шкуры путинского убийцы": социолог оценил выпуск Цемаха из СИЗО
19:03
Обмен пленными: суд отпустил еще одного шпиона ФСБ Видео
18:56
"Включен в списки": Цемаха готовят к обмену – источник Видео
18:46
Под Киевом пылает свалка: огонь охватил гектары
18:31
Российские ПВО в Крыму способны ударить по Киеву - разведка Минобороны
17:58
Обмен пленными: стало известно о судьбе арестованного в Украине "личного киллера Кадырова" Видео
17:48
Полиция нагрянула с обыском в Укрэнерго: названа причина
17:25
"Филиал ФСБ": под Апелляционным судом националисты зажгли файеры из-за дела Цемаха Фото Видео
17:00
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
16:57
"Много вопросов": в Нидерландах оценили решение Украины об освобождении Цемаха Видео
16:41
Ворскла подписала контракт с воспитанником Барселоны
16:36
Избил и угрожал расстрелом: бывшего нардепа-"радикала" объявили в розыск
16:34
В Крыму затонул прогулочный катер: было много пассажиров
16:33
Ивлеева и Элджей официально женаты - фото с медового месяца
16:30
В НБУ сказали, когда появятся новые монеты номиналом 5 гривен
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять