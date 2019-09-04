Симпатик Путина остался у руля правительства Италии

Джузеппе Конте ранее подавал в отставку / REUTERS

В правительстве Италии две партии - Демократическая партия Италии и Движение пяти звезд - достигли коалиционного соглашения, утвердив состав нового правительства, которое и в дальнейшем будет возглавлять премьер-министр Джузеппе Конте.

"Члены популистского движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с левоцентристами, прекратив политический кризис в Италии", - заявили партии по итогам онлайн-голосования, передает ВВС.

Таким образом, благодаря формированию новой коалиции из двух партий, которые ранее были оппонентами, Италия избежит досрочных выборов.

Напомним, 20 августа Джузеппе Конте заявил о своем намерении уйти в отставку после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству. Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.

Как сообщал Главред, в 2018 году Джузеппе Конте заявлял, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.