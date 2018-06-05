Итальянский премьер выступил за пересмотр санкций против России

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", — сказал Конте, выступая в итальянском сенате.

В то же время Конте подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО. "Мы намерены подтвердить уверенную принадлежность нашей страны к Североатлантическому альянсу, сохраняя США в качестве привилегированного союзника", — отметил он, сообщает агентство ANSA.

Напомним, президент РФ Владимир Путин одобрил решение о контрсанкциях.

Отметим, накануне вице-канцлер Австрии и лидер правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе предложил Евросоюзу прекратить санкции против России.