Кризис в Италии: премьер Конте объявил об отставке

Конте Конте возглавил правительство в результате политического кризиса, который произошел после парламентских выборов в марте 2018 года / Reuters

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о своем намерении уйти в отставку. Он планирует проинформировать о своем решении президента Италии.

"Дорогие друзья из Движения 5 звезд, на этом заканчивается работа нашего правительства", – заявил Конте во время выступления в Сенате, передает La Repubblica.

Конте заявил о своем намерении уйти в отставку после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству. По словам Конте, Сальвини "искал предлог для новых выборов" с того самого момента, как его ультраконсервативная партия Лига достигла успеха на выборах в Европарламент. Конте также добавил, что Сальвини поставил свои личные и партийные интересы выше государственных.

Теперь президент Италии Серджо Маттарелла должен принять решение о возможном формировании нового правительства или объявить досрочные выборы.

Джузеппе Конте возглавил итальянское правительство в результате политического кризиса, который произошел после парламентских выборов в марте 2018 года. Тогда на выборах ни одна из партий не смогла набрать нужные для формирования правительства 40% голосов. После трех месяцев существования без правительства лидеры Лиги и Движения Пять звезд согласились сформировать коалиционный кабинет на базе двух партий. В мае прошлого года лидер Движения "Пять звезд Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, который тогда преподавал право во Флорентийском университете. На следующий день президент Италии Серджо Матарелла поручил ему сформировать кабинет.

Напомним, в 2018 году Джузеппе Конте заявлял, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.