Президент Италии принял отставку симпатика Путина

20 августа Джузеппе Конте заявил о своем намерении уйти в отставку / REUTERS

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает офис главы государства.

Вечером во вторник состоялась личная встреча президента страны с Конте.

"Президент Республики принял к сведению заявление об отставке и предложил правительству позаботиться о текущих делах", - говорится в сообщении.

В среду, 21 августа, Маттарелла начнет консультации с лидерами партий относительно решения политического кризиса. В то же время Конте и его правительство будут исполнять обязанности до тех пор, пока будут продолжаться политические консультации.

На консультациях Маттарелла намерен выяснить, есть ли политическая воля для формирования нового правительства, и если нет, то распустить парламент и назначить досрочные выборы. К слову, в таком случае выборы пройдут на три с половиной года раньше запланированных очередных.

Напомним, 20 августа Джузеппе Конте заявил о своем намерении уйти в отставку после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству.

Как сообщал Главред, в 2018 году Джузеппе Конте заявлял, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.