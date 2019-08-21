Президент Италии принял отставку симпатика Путина

Джузеппе Конте и его правительство будут исполнять обязанности на время проведения политических консультаций.
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает офис главы государства.
Вечером во вторник состоялась личная встреча президента страны с Конте.
"Президент Республики принял к сведению заявление об отставке и предложил правительству позаботиться о текущих делах", - говорится в сообщении.
В среду, 21 августа, Маттарелла начнет консультации с лидерами партий относительно решения политического кризиса. В то же время Конте и его правительство будут исполнять обязанности до тех пор, пока будут продолжаться политические консультации.
На консультациях Маттарелла намерен выяснить, есть ли политическая воля для формирования нового правительства, и если нет, то распустить парламент и назначить досрочные выборы. К слову, в таком случае выборы пройдут на три с половиной года раньше запланированных очередных.
Напомним, 20 августа Джузеппе Конте заявил о своем намерении уйти в отставку после того, как вице-премьер Маттео Сальвини поставил вопрос о доверии правительству.
Как сообщал Главред, в 2018 году Джузеппе Конте заявлял, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.