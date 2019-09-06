Ловушка от Бориса, или Что на самом деле произошло в Великобритании

Оппоненты недооценили Джонсона / Reuters

Многие британские и мировые издания полны заголовков и статей о том, что премьер Джонсон "разгромлен" и "раздавлен". Этот вывод делается по нескольким причинам.

1. Парламент поддержал билль о запрете жесткого Брексита (выхода из ЕС), против которого Борис выступал особенно резко.

2. Из-за предательства 21 депутата-тори он лишился большинства в парламенте. Теперь он точно во главе правительства меньшинства (ужасно шаткая позиция).

3. Лейбористы не поддержали его билль о досрочных выборах, поэтому он остался управлять всем этим хаосом. Выглядит и правда ужасно - три чудовищных поражения подряд.

Читайте такжеШапито-шоу в Британии: как хитрый Борис обманул королеву и погрузил страну в кризисОппозиция торжествует. Но не очень-то активно. Те, кто поумнее, чувствуют подвох. И, как мне думается, не зря: похоже, это не они Джонсона загнали в ловушку, а наоборот. Смотрите сами: если разобраться, то ни лейбористы, ни "повстанцы" в Консервативной партии стратегически ничего не добились. По тем же пунктам:

1. С этим биллем Джонсон получил железобетонное обоснование для проведения досрочных выборов. Его позиция такая: я в Брюссель на поклон не поеду ни при каких обстоятельствах. Если хотите получить отсрочку Брексита, увольняйте меня, проводите новые выборы, назначайте кого-то другого. Победите вы - делайте то, что считаете нужным. Выиграю я - отменю этот билль и жестко возьму за горло ЕС. У нас демократия? Вот пускай избиратели и решают.

2. Бегство из партии колеблющихся депутатов Борису очень на руку. Многие из них - это заметные функционеры Тори, которые пытались бунтовать против него или просто недобро смотрели. Сейчас они сами себя отрубили от партии и выкинули на помойку. В оппозиции на долгосрочной основе они никому не нужны. А рядах консерваторов им быстро найдут замену из числа верных сторонников Джонсона.

3. Лейбористы два года до хрипа в голосе требовали досрочных выборов. Безуспешно пытались вынести вотум недоверия правительству Терезы Мэй. Угрожали, взывали к разуму, уговаривали - все попусту. И тут приходит Джонсон, у него отбирают большинство, начинается серьезный кризис. Его инициативы блокируются. Его винят в узурпации власти, в перевороте и в попрании принципов демократии. Он говорит: "Хорошо, раз так, то давайте проведем выборы. Пускай люди решат, что делать далее". Логично? Конечно! А лейбористы ему - "НЕЕЕЕТ!"

Читайте такжеКто вы, мистер Джонсон: чего ждать от "британского Трампа" Украине и мируУ любого нормального человека возникнет вопрос: Так вы хотите, чтобы он был премьером или нет? Вы хотите занять его пост или нет? Если вы говорите, что народ поддерживает вас, а не его, то победите его на выборах! Проблема в том, что лейбористы не знают, что делать дальше. У них нет вообще никакого нормального плана.

Вотум недоверия Джонсону они объявлять не хотят, так как не смогут сформировать жизнеспособное правительство с нынешним составом парламента. В этом случае придется проводить досрочные выборы. Но и их они не хотят, так как сейчас, по всем опросам, Джонсон громит их на всех фронтах.

Отложить выборы до тех времен, когда популярность Бориса уменьшится, они тоже боятся, так как по всем опросам она стремительно растет. Промедление только добавит ему голосов.

Они бы хотели не проводить досрочных выборов и заставить Джонсона совершать ошибки при работе с враждебным парламентом, но понимают, что каждое его выступление будет перепевом одной и той же песни: "Лейбористы так меня боятся, так цепляются за свои места, что блокируют и работу правительства, и проведение новых выборов. Это безумие, настоящая шизофрения. Они жертвуют всей страной, не дают ей выйти из кризиса лишь ради сохранения своих мест". Бить этот тезис оппозиции будет нечем. Она и сейчас не может толком объяснить, почему отказалась от проведения выборов (там разные странные версии звучат).

В общем, если проводить шахматные аналогии, Борис пожертвовал огромным количеством своих фигур, но загнал противника в жестокий цугцванг.

Любой ход лейбористов сейчас просто обрушит их позиции, приведет к гигантским политическим потерям, от которых они не смогут оправиться. Поняв это, они сейчас приняли решение не делать вообще ничего. Но каждый час и день промедления только усиливает Бориса. И это они тоже понимают.

Сам же Джонсон сидит на холме напротив во главе изрядно поредевших, но закаленных в бою войск, и с улыбкой ждет, когда завязшая в зыбучих песках огромная армия противника либо утонет медленно, не сходя с места, либо начнет дергаться - и тогда ее конец будет быстрым и красочным.

Лондонская элита всегда с огромным пренебрежением и высокомерием относилась к смешному и нелепому Джонсону, не понимая, что под белобрысой шевелюрой работает невероятно мощный и изощренный разум - холодный и острый как лезвие бритвы. Джонсон всю карьеру расставлял своим надменным оппонентам очень хитрые ловушки. Попадая в них, они до самой своей (политической) смерти были уверены, что побеждают лохматого дуралея. Прозрение всегда наступало слишком поздно, когда ловушка намертво захлопывалась. Думаю, сейчас примерно это и происходит.