Встреча нормандской четверки: какие решения готовятся по Донбассу

Руслан Бортник

политолог

11 сентября 2019, 05:54

Запад поддталкивает Россию и Украину к заключению соглашений о мирном урегулировании на Донбассе.

Зеленский, Макрон Париж
Украина и Франция активно анонсируют встречу в нормандском формате в ближайшие дни / president.gov.ua

МИД Франции выступил с инициативой уже в ближайшие дни в Париже провести саммит "нормандской четверки".

Сейчас, в свете состоявшегося накануне обмена пленными, в рамках переговоров возможны два трека. Первый, и стороны им занимаются - то ли на базе "формулы Штайнмайера", то ли на базе другого подхода, готовится документ, который должен выступить дорожной картой по реализации Минских соглашений.

Если это будет "формула Штайнмайера", то в нем будут прописаны сроки принятия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой области, его разморозке и модификации, закон о выборах на этих территориях, переходном законодательстве об управлении этими территориями. Кроме того, могут быть прописаны условия амнистии, передачи под контроль Украины участка границы между неконтролируемой территорией и Россией - все те вещи, которые запланированы Минскими соглашениями.

Советники глав государств встречались, этот вопрос обсуждали и если будет согласован этот документ, то в ближайшее время стоит ожидать встречи на уровне министров иностранных дел стран-участников Нормандской четверки, после которой определятся с датой переговоров глав государств. 

Читайте такжеДва возможных сценария на Донбассе после обмена пленнымиМенее вероятный трек, который является на данный момент желанием Украины и который частично поддерживает Франция - провести встречу нормандского формата без этого документа. Россия пока отказывается от такого подхода, но и Украина, и Франция уже сейчас активно заявляют, что встреча состоится в ближайшие недели.

При этом я не исключаю, что в ближайшие месяцы может произойти еще один обмен, но только уже в формате Украины и ЛДНР, так как там речь идет о нескольких сотнях людей, которых тоже необходимо выдать. Это то, что касается тактического ключа.

В стратегическом ключе мы понимаем, что и сам обмен, и главное - та международная реакция, которая на него возникла, подталкивают стороны к заключению соглашений о мирном урегулировании, снятию с России части санкций и к возможному возвращению России в большую восьмерку. 

Руслан Бортник, политолог, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
нормандская четверка Владимир Зеленский Владимир Путин Большая Восьмерка санкции против России война на Донбассе Минские соглашения обмен пленными Эммануэль Макрон Руслан Бортник
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:54
Встреча нормандской четверки: какие решения готовятся по Донбассу
05:39
Пикси-боб – самая модная стрижка 2019-2020 для смелых женщин – 33 фото Фото Видео
05:15
Нибиру разодрала Юпитер: мертвящая армия пришельцев нападет в октябре - ученые
04:39
Пароксизмы страсти: эксперты рассказали, как женщинам легко и просто получать оргазмы
04:10
"Рискуют наступить на грабли Януковича": эксперт назвал ошибку "зеленых" депутатов
03:32
Названы лучшие домашние средства от простуды и гриппа
02:43
Украинцы нашли в Антарктиде затерянную мистическую пещеру Фото Видео
01:57
Средневековая расправа в Мексике: насильника кастрировали с помощью питбуля
01:08
Эксперт рассказал, как правительству радикально решить вопрос с тарифами на газ Видео
00:25
Ученые выяснили природу женских стонов и криков во время секса
00:05
СМИ узнали, когда Киеву "светят" внеочередные выборы Видео
10 сентября, вторник
23:42
Украина расписала боевую ничью с Нигерией
23:40
Новый айфон, iPad 2019 и Apple Watch: все, что известно о новинках Apple Фото Видео
23:22
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
22:55
Диетолог рассказала о пользе сыра при похудении Видео
22:25
Психологическая отметка и новый рекорд: гривна "победила" доллар
22:01
Россияне скоро отвалят из Донбасса: в США заметили кое-что важное Видео
21:35
Три камеры и быстрая зарядка: в Apple раскрыли "фишечки" iPhone 11 Prо Видео
21:32
Рандеву Зеленского и Коломойского: о чем говорили президент и бизнесмен Видео
21:13
Старика Болтона выбросили за борт: в Белом доме определились с заменой Видео
21:10
Ультраширокая камера и слофис: что нового в iPhone 11, и какая цена Видео
21:01
Apple Watch 2019: объявлена цена, какие добавились функции
20:46
iPad 2019: названы цена и характеристики, чем поразил
20:46
"Продали уголовные дела": министр финансов Януковича Колобов тайно посетил Украину
20:30
"Наручники пора на барыгу-Петю натягивать": фото Богдана в наручниках завело сеть
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 10 серии сериала Видео
20:12
Оборотни в погонах: дерзкие СБУшники пытали мужчину в лесу
20:00
Часы по цене авто: у нардепа-оппозиционера заметили элитный аксессуар
19:58
Кайли Дженнер показала аппетитную попку на абсолютно голом фото 18+
19:44
iPhone 11: цена просочилась в сеть до презентации Apple 2019 онлайн Видео
19:32
В Раде Геращенко сравнила слуг народа с "зелеными человечками" в Крыму и нарвалась на резкий ответ Видео
19:31
Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности Болтона
19:17
"Мы еще встретимся": нардеп-кнопкодав, которого поймали на "горячем", угрожал журналистам Видео
19:09
Звезда Квартала сняла невероятный клип на собственную песню Видео
18:52
Оля Полякова поменялась телами с участником Танці з зірками 2019
18:45
В Раде хотят увеличить размер прожиточного минимума в 2020 году: названы цифры
18:42
Однажды в Голливуде переснимут в виде сериала Видео
18:15
Могильная земля и кукла вуду: Петросяна прокляли Видео
18:14
Гороскоп на завтра: кому грозят неприятности Видео
18:04
Зеленский хочет полностью сменить состав ЦИК - СМИ
17:47
Внучка Ротару без белья пошлым фото завела сеть
17:44
Зеленский пролил свет на увольнение Супрун из Минздрава
17:23
"Ноги не моет?": Савченко до тошноты ужаснула сеть похабной выходкой в Раде
17:16
"Лучше на комбайне": снова "яловая" Поклонская наехала на Сенцова из-за танков Видео
17:10
Бессмертный рассказал об "огромной ошибке" Зеленского Видео
17:04
"Беспощадно п*здить": журналист Кутепов призвал радикально расправляться с пророссийскими СМИ
16:44
На Ровенщине кортеж Зеленского попал на видео и удивил СМИ Видео
16:43
250 детей эвакуированы, 19 - в больнице: в Черкассах в школе случилось ЧП
16:27
СМИ рассказали, как американский шпион трудился в посольстве РФ в Вашингтоне
16:15
Киевлянин на Оболони получил удары ножом в спину из-за замечания
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять