Встреча нормандской четверки: какие решения готовятся по Донбассу

Украина и Франция активно анонсируют встречу в нормандском формате в ближайшие дни / president.gov.ua

МИД Франции выступил с инициативой уже в ближайшие дни в Париже провести саммит "нормандской четверки".

Сейчас, в свете состоявшегося накануне обмена пленными, в рамках переговоров возможны два трека. Первый, и стороны им занимаются - то ли на базе "формулы Штайнмайера", то ли на базе другого подхода, готовится документ, который должен выступить дорожной картой по реализации Минских соглашений.

Если это будет "формула Штайнмайера", то в нем будут прописаны сроки принятия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой области, его разморозке и модификации, закон о выборах на этих территориях, переходном законодательстве об управлении этими территориями. Кроме того, могут быть прописаны условия амнистии, передачи под контроль Украины участка границы между неконтролируемой территорией и Россией - все те вещи, которые запланированы Минскими соглашениями.

Советники глав государств встречались, этот вопрос обсуждали и если будет согласован этот документ, то в ближайшее время стоит ожидать встречи на уровне министров иностранных дел стран-участников Нормандской четверки, после которой определятся с датой переговоров глав государств.

Читайте такжеДва возможных сценария на Донбассе после обмена пленнымиМенее вероятный трек, который является на данный момент желанием Украины и который частично поддерживает Франция - провести встречу нормандского формата без этого документа. Россия пока отказывается от такого подхода, но и Украина, и Франция уже сейчас активно заявляют, что встреча состоится в ближайшие недели.

При этом я не исключаю, что в ближайшие месяцы может произойти еще один обмен, но только уже в формате Украины и ЛДНР, так как там речь идет о нескольких сотнях людей, которых тоже необходимо выдать. Это то, что касается тактического ключа.

В стратегическом ключе мы понимаем, что и сам обмен, и главное - та международная реакция, которая на него возникла, подталкивают стороны к заключению соглашений о мирном урегулировании, снятию с России части санкций и к возможному возвращению России в большую восьмерку.

Руслан Бортник, политолог, специально для Главреда