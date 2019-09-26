Как жующий шаурму Зеленский уделал зловещего кукловода Путина

Российский президент обижен и унижен.
Теперь представьте себе, каково на это все смотреть Владимиру Путину. Он годами мутил страшные козни и тайные операции, засылал в США своих агентов, взращивал фабрики троллей, подкупал, шантажировал, тратил миллиарды на бездонную Симоньян.
Все это - ради леденящего кровь образа всемирного демиурга. Зловещего Кукловода, который может потянуть за ниточку и привести в действие силы, способные повлиять на итоги выборов в США или Европе.
И вот сейчас, когда весь мир простодушно почти уверовал во внешнеполитический злой гений Путина, откуда ни возьмись появился жующий шаурму Владимир Зеленский. Поговорил пару раз с Трампом по телефону - и тому уже объявляют импичмент!
Читайте такжеДве стороны медали: что хорошего и плохого для Украины в скандале вокруг импичмента ТрампуБолее того, именно Зеленский сейчас может выбрать кто будет президентом США - Трамп, Байден или даже Уоррен. Все внимание на него теперь, мировая пресса вспоминает про Путина только в контексте его странноватой войны с якутским шаманом.
Вы себе не представляете, как это унизительно и обидно для российского президента. Он и без того очень ревнует к Зеленскому, к его молодости, атлетизму и популярности. А тут еще и это!
Продолжение этой истории в изложении Пушкина:
Что же зеркальце в ответ?
"Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее".
Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!...
"Ax ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне на зло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою...."