Как жующий шаурму Зеленский уделал зловещего кукловода Путина

Зеленский расстроил Путина/ Фейсбук В.Зеленского

Теперь представьте себе, каково на это все смотреть Владимиру Путину. Он годами мутил страшные козни и тайные операции, засылал в США своих агентов, взращивал фабрики троллей, подкупал, шантажировал, тратил миллиарды на бездонную Симоньян.

Все это - ради леденящего кровь образа всемирного демиурга. Зловещего Кукловода, который может потянуть за ниточку и привести в действие силы, способные повлиять на итоги выборов в США или Европе.

И вот сейчас, когда весь мир простодушно почти уверовал во внешнеполитический злой гений Путина, откуда ни возьмись появился жующий шаурму Владимир Зеленский. Поговорил пару раз с Трампом по телефону - и тому уже объявляют импичмент!

Читайте такжеДве стороны медали: что хорошего и плохого для Украины в скандале вокруг импичмента ТрампуБолее того, именно Зеленский сейчас может выбрать кто будет президентом США - Трамп, Байден или даже Уоррен. Все внимание на него теперь, мировая пресса вспоминает про Путина только в контексте его странноватой войны с якутским шаманом.

Вы себе не представляете, как это унизительно и обидно для российского президента. Он и без того очень ревнует к Зеленскому, к его молодости, атлетизму и популярности. А тут еще и это!

Продолжение этой истории в изложении Пушкина:

Что же зеркальце в ответ?

"Ты прекрасна, спору нет;

Но царевна всех милее,

Всех румяней и белее".

Как царица отпрыгнет,

Да как ручку замахнет,

Да по зеркальцу как хлопнет,

Каблучком-то как притопнет!...

"Ax ты, мерзкое стекло!

Это врешь ты мне на зло.

Как тягаться ей со мною?

Я в ней дурь-то успокою...."