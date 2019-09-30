Готовится к глубокой лежке: зачем Луценко уехал учить английский

Дело Байдена может ударить и по Луценко / УНИАН

Пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что Луценко на месяц отправился в Великобританию подтянуть английский.

То, что Юрий Витальевич на склоне лет уехал учить английский на такой продолжительный срок выглядит подозрительно.

Луценко, очевидно, готовится к "глубокой лежке". Естественно, что прямо об этом не скажут, но как я понимаю, к этому все же имеет отношение дело Украины, которое на полном ходу несется к тому, чтобы стать одним из центральных пунктов грядущей избирательной кампании в США и осколки которого будут лететь в разные стороны. В том числе – и в бывшего генпрокурора, поскольку ходят разные слухи. Например, о том, что значительная часть материалов, касающихся дела Байдена, ушла в США еще при Луценко, когда они надеялись устаканить отношения с Трампом.

Читайте такжеЭкс-генпрокурор Луценко "слинял" из Украины - журналистСейчас ситуация такова, что Юрий Луценко может быть легко и без больших колебаний отдан на съедение.

И учитывая местонахождение экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой именно в Лондоне, его отъезд говорит о том, что выбор на него пал неслучайно. Не удивлюсь, если именно там подготовлена определенная база для режима попередников. И потому все это указывает на то, что Юрий Витальевич не хочет в данный момент быть в Украине, где ему могут задать неприятные вопросы. Как говорится, от греха подальше.

А Лондон – это маркер успешности. Значит, ребята успешно потрудились, "накосили" столько, что им хватает на Лондон, потому что есть более дешевые по уровню жизни места. А столь продолжительное изучение английского языка, тем более, в Лондоне – удовольствие недешевое. Даже на высокую зарплату генпрокурора человеку, который приехал туда со стороны дороговато. Ведь согласитесь, учить английский можно и в Киеве.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда