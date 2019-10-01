Зачем Украина устроила демарш в ПАСЕ

Несмотря на демарш, о выходе из ПАСЕ речи не идет

Украинская делегация не приехала на открытие осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против возвращения России в ее состав, тем самым объявив демарш. Инициативу украинских депутатов поддержали парламентарии Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, которые также приняли решение не принимать участие в открытии сессии, а также не участвовать в праздничных мероприятиях по случаю 70-летнего юбилея Совета Европы.

Демарш в ПАСЕ – это сознательное решение украинской делегации. Об этих планах было известно еще две недели назад. То, что мы не поехали на празднование 70-летия этой организации, то, что наша делегация формально себя не обновила, так как небольшая часть депутатов осталась с предыдущего состава – все эти вещи сознательные и их нужно расценивать как сигнал ПАСЕ, немцам, французам, о том, что с организацией что-то не так.

Читайте такжеРусские будут в восторге: как Украина отказом ехать в ПАСЕ сама себя высеклаЭто определенный план. И помимо тех пяти стран, которые поддержали Украину в том, что вместе с нами не появятся на праздновании, есть более широкий круг стран, которые хотят встретиться с президентом Франции Эммануелем Макроном и выразить ему свою обеспокоенность ролью Франции в происходящем в ПАСЕ и потерей ее авторитета в организации, так как именно Франция будет возглавлять ПАСЕ до конца года.

Позиция Украины понятна – мы считаем, что организация сама себя предала. И дело не в обиде Украины, а в том, что многие организации разделяют нашу обеспокоенность возвращением в состав ПАСЕ России, которая ничего не сделала для того, чтобы соответствовать принципам этой организации.

Учитывая, что помпезное празднование необходимо для престижа Франции, Украина это учла и предприняла такой шаг, чтобы донести до них то, что мы не поддерживаем такие действия организации.

При этом речь не идет о выходе из ПАСЕ. Украинская делегация планирует принимать участие в определенных формах работы ПАСЕ – комитетах и т.д. Ну и, безусловно, в рассмотрении вопросов во время сессии, касающихся Украины и России.

Александр Хара, Эксперт Фонда Майдан иностранных дел, специально для Главреда