Почему меня пугает то, что происходит в Украине

Владимир Зеленский теряет популярность/ Фото: УНИАН

Нисколько не сожалею, что голосовал против Петра Порошенко. Поскольку понимал его опасность для будущего моей страны и выстроенного в ней калеки государства. Это необходимая преамбула к тому, что буду писать дальше.

То, что происходит сегодня в Украине, начинает меня пугать. Группа Владимира Зеленского, это очевидно, ведет подготовку к выстраиванию в стране авторитарного режима. Надеюсь, мягкого, не по модели Пиночета. И я, осматриваясь вокруг, понимаю, увы, необходимость этого. Прекрасно понимаю, почему власть старается максимально ограничить присутствие в эфире популярных оппозиционных телеканалов. Тем самым привлекая ещё большее внимание к гонимым…Глупо и опасно.

Читайте такжеЗеленского начали жестоко битьНикто из главных участников разграбления страны не посажен. Тарифы на коммунальные услуги не будут уменьшены. Спешка с продажей земли неизбежно подкосит популярность новой власти. И т.д. и т.п. Как правило, мы узнаём о новационных проектах и действиях власти из зарубежных источников. Это оскорбительно.

Мы, украинцы, достаточно умны и образованы, чтобы принять аргументы, выслушав их. Даже неприятные, не радостные аргументы. Поверив, мы сумеем ждать и терпеть.Что ж, следующим шагом теряющей доверие власти будет оформленный каким-то законодательным решением запрет на публикацию в стране результатов социологических исследований. Дабы не видели мы падение популярности г-на Зеленского и его команды. А затем, пожалуй, будет бесконечное откладывание переписи населения. Потому что отток граждан из Украины будет увеличиваться…

Да, я отдал свой голос Владимиру Зеленскому. Но это вовсе не означает, что я лишился зрения и слуха.