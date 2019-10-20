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10 пунктов, в которых Гладковский на самом деле виноват

Юрий Бутусов

журналист

20 октября 2019, 08:08

Арест экс-первого заместителя секретаря СНБО - урок для Владимира Зеленского и всей новой власти.

Олег Гладковский
Олег Гладковский

То, что предъявили Гладковскому в подозрении - завышение цены при закупке МАЗов и продаже их в ВСУ - вменить в вину нельзя. С юридической точки зрения, на тендер вышла компания, которая предложила аналогичные КРАЗу машины по меньшей цене. В чем тут нанесение ущерба государству? Ущерба нет, это подозрение развалится в суде.

Есть еще один эпизод, который Гладковскому пытаются вменить, но подозрение еще не выдвинуто - это закупка в США вышки радиотехнического контроля под Мариуполем - поставка для Госпогранслужбы. На церемонию открытия приезжала посол США. Тут можно выдвинуть подозрение по цене закупки - если правоохранительные органы США предоставят документы о возможном завышении цены. Тогда можно будет определить материальный ущерб. Но сама вышка была поставлена и работала, целесообразность ее закупки спорная, но в чем состав преступления? Это придется доказать.

Так в чем же реально виноват Гладковский?

Читайте также"Личный интерес Порошенко": стали известны новые подробности задержания ГладковскогоДолжность первого заместителя секретаря СНБО, которая была у Гладковского, не предполагает каких-то полномочий в оборонной промышленности, это была просто ширма, статус, а на самом деле Гладковский был "смотрящим" по "оборонке". Его влияние ему делегировал президент Петр Порошенко. В ручном режиме Гладковский пять лет управлял и влиял на все вопросы этой отрасли, на планирование, Гособоронзаказ, расстановку кадров в Укроборонпроме, лично курировал частные компании, которые ввозили оборудование из РФ.

Дело Гладковского тем более важное, что президент Владимир Зеленский повторяет все те же ошибочные действия президента Порошенко в управлении, которые сделали Гладковского и Укроборонпром токсичными.

Временная схема, завязанная на личной власти и личных отношениях "серого кардинала" с президентом стала постоянной, и вступила в прямое противоречие с логикой работы государства.

В чем Олег Гладковский на самом деле виноват?

1. Все проекты создания Агентства по оборонной промышленности, для планирования, координации и контроля оборонной промышленности Гладковский провалил. В Украине отсутствует вообще нормальная кооперация между различными заводами в различных ведомствах, отсутствует доктрина и стратегия развития оборонной промышленности, не определены приоритеты. Все это крайне важно для системного развития на долгие годы, и все это не нужно тем, кто любит "решать вопросы" с сегодня на сегодня и в своих интересах. Никаких экспертных заключений, никакого объективно обоснованного планирования.

2. Концерн Укроборонпром был создан Александром Януковичем с одной целью - сделать одну бухгалтерию, чтобы грабить все госпредприятия ОПК. Укроборонпром - абсурдное порождение мафиозной системы Януковича, и он должен был быть давно ликвидирован. Гладковский сохранил эту схему управления оборонной промышленностью, потому что так всегда удобно решать что-то в ручном режиме.

3. Система государственных закупок вооружения через расчетно-калькуляционные материалы - это нелепый скелет советского оборонного планирования, который в условиях рыночной экономики является абсолютным злом. Но система закупки не реформирована, неграмотная система закупок парализует производство.

Читайте такжеПочему "взяли" Гладковского и светит ли ему реальный срок4. Вранье на всех уровнях, отсутствие объективного аудита оборонной промышленности. Государство тратит огромные средства на закупку дорогостоящего оружия, которое имеет низкую надежность, плохие эксплуатационные характеристики, и не отвечает критерию "стоимость-эффективность". БТР-3 и БТР-4, на которые государство выделило десятки миллионов долларов - это недостаточно надежная техника, и есть большие претензии вообще к целесообразности закупки машин этих типов. Низкая проходимость, маневренность БТР-4, слабость ходовой части. Надежность новых БТР-3 в войсках не превышает 50%, постоянно то раздаточный механизм, то пушка выходят из строя.

5. Единственное госпредприятие Укроборонпрома, которое производит серийно конкурентоспособные на мировом рынке системы вооружения, и обладает замкнутым циклом производства - КБ Луч под руководством выдающегося инженера Олега Коростелева, не получило из-за Гладковского экспортную лицензию, в рамках государства не создан ракетный холдинг, вертикально интегрированный, все предприятия ракетного кластера по-прежнему разобщены. Мы не используем все свои возможности для роста в этой сфере.

6. Несмотря на большое число авиационных предприятий, они не объединены в единый холдинг. Продолжается имитация бурной деятельности на авиационных предприятиях, государство содержит тысячи работников, не производя уже многие годы свои самолеты. При этом есть прекрасно работающее частное предприятие ФЭД в Харькове, есть филиал Боинга, который переманивает всех украинских инженеров, то есть работать успешно в Украине авиационщики вполне могут, если построить государственную политику. Но дела не было до этого ни Гладковскому, нет и нынешней власти. А вот земля Антонова вызывала большой интерес.

7. Содержится огромная система посреднических компаний, и прежде всего Укринмаш, которая работала крайне неэффективно, и фактически использовалась для выдаивания госпредприятий.

Читайте такжеХищения в оборонке: СМИ узнали, как Гладковские заработали на поставке приборов из России8. В 2016-м году, когда впервые возник скандал и было открыто уголовное дело о создании частных посреднических компаний, которые добывали детали для военного производства и за "кэш" поставляли государству, было очевидно, что надо создавать специальное частное предприятие под контролем спецслужб, чтобы все нелегальные закупки в РФ шли под контролем. Но Гладковский решил, что ему удобней решать все эти вопросы самому. В результате громкий скандал.

9. Из-за отсутствия государственной программы развития вооружений, средства налогоплательщиков выделялись на сомнительные проекты. Просчитать их целесообразность невозможно - эти решения не увязаны в единую систему. Например, еще один громкий скандал недели - 600 миллионов гривен на постройку линии для производства снарядов на заводе имени Артема Укроборонпрома, оказывается, было выделено непонятной фирме из США, которая не поставила полный комплект оборудования, и теперь контрразведка СБУ предъявила подозрения целому ряду должностных лиц, включая экс-замминистра экономики Бровченко. А снаряды выпускать там до сих пор нельзя, и теперь Укроборонпром хочет еще деньги потратить на эту же самую линию.

10. Украина теряет остатки научного и производственного потенциала оборонной промышленности, и здесь никакой "турборежим" и никакое ручное управление не заменит необходимости срочно строить доктрину и стратегию развития отрасли. Для построения стратегии не было за пять лет сделано ничего. Вечный пожар, вечное "решалово".

Всем многочисленным приближенным к президенту Зеленскому я очень рекомендую внимательно следить за процессом Гладковского - если не строить институции и не оперировать стратегиями, судьба "стрелочников" при следующей власти будет такой же как и Гладковского сейчас. И новая власть пока идет, к сожалению, точно по такому же пути, никаких системных подходов в оборонной политике и оборонной промышленности в команде Зеленского пока нет. Так что следите за трансляцией, перенимайте опыт...

Укроборонпром Петр Порошенко Владимир Зеленский Олег Гладковский Юрий Бутусов
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