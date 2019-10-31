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История с Северным потоком - результат многолетнего украинского самообмана

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

31 октября 2019, 07:34

Дания присоединилась к лиге "сообщников гибридной войны".

Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода Северный поток-2 в шведских территориальных водах
Дания дала "добро" на прокладку СП-2 в своих территориальных водах / Nord Stream AG

У меня снова дежавю. Рухнул очередной информационный тотем, воздушный замок, воздвигнутый путём многолетнего самообмана.

Дания дала разрешение на строительство газопровода Северный поток-2 после почти года споров с Москвой и попыток балансировать между Вашингтоном и Берлином.

Ещё одна страна, если следовать мейнстримной логике нашего беспощадного информационного дискурса, отныне присоединяется к лиге "сообщников гибридной войны" России против Украины, как однажды у нас назвали Германию.

От любви до ненависти один шаг. Всюду зрада, враги и циничные уроды, мечтающие нас "кинуть". Сперва Германия, затем Финляндия, потом Швеция, и вот теперь "даже" Дания.

Когда более полутора года назад мы с Андрианом Прокипом написали доклад "Украина и Северный поток-2", где расписали и позицию Копенгагена и предупреждали об этой ситуации, многим было плевать - у нас ведь была "перемога", а призывы к плану "Б" - это было от лукавого, Сатаны, Путина.

Читайте такжеКак Коболев и Витренко будут выкручиваться после решения Дании по СП-2После европейских и национальных выборов, приведших к перетряске датского Кабмина, ослабления позиций либералов и ковбойского наскока Дональда Трампа на Гренландию, Дания определилась со своим вердиктом. И он не в нашу пользу.

Грустно, обидно, но давайте честно: вполне ожидаемо и закономерно.

Решение Копенгаген принял как раз вовремя - в самый разгар газовых переговоров Украины и РФ, которые в январе-феврале могут завершится очередной "газовой войной".

Россия будет использовать газовой рычаг для давления на Украину (увязывать это с "нормандской встречей" и ситуацией на Донбассе) и Европу (показывать, что Украина ненадёжный партнёр и призывать строить трубу ускоренными темпами).

В связке с Турецким потоком на южном направлении, у нас остаётся не так много времени, чтобы попытаться взяться за этот вопрос основательно в следующие 2-4 года.

Россия Газпром Нафтогаз Дания Еврокомиссия Турецкий поток Южный поток Северный поток-2 Илья Куса Украина
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