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Почему власть не рискнет дать автономию крымским татарам

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
27 ноября 2019, 19:55

Власти не готовы вносить изменения в Конституцию для крымских татар, так как понимают, что о своих правах после этого могут заявить венгры и румыны.

Крымские татары, флаг
В Украине предлагают вписать в Конституцию Меджлис и Курултай / Reuters

Заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева сообщила, что в Конституцию Украины планируют внести положение о Курултае (съезде) и Меджлисе (исполнительном органе Курултая) крымскотатарского народа. По ее словам, уже вскоре может быть принят рамочный закон о коренных народах, за ним планируется принять законопроект о крымскотатарском народе и уже потом – о крымской автономии.

Однако, о таком намерении поговаривают уже давно – в частности, это обсуждали еще во времена президентства Петра Порошенко. Но обсуждение так и осталось обсуждением. И я не думаю, что сейчас появилось 300 голосов для того, чтобы это реализовать.

Впрочем, нынешние разговоры о предоставлении автономии – это, по сути, некое заигрывание с крымскими татарами. Ни для кого не секрет, что крымские татары очень скептичны по отношению к президенту Владимиру Зеленскому. И учитывая прессинг крымских татар на территории Крыма, их скепсис вполне понятен.

Так что у меня есть сомнения в том, что этот вопрос будет рассмотрен, так как он слишком скользкий для власти. Прежде всего потому, что и нынешние, как и прошлые власти, осознают все риски.

Читайте такжеОпасные разговоры о крымскотатарской автономииПотому что Венгрия, в случае предоставления автономии крымским татарам, также начнет поднимать этот вопрос на межгосударственном уровне с целью создания собственной автономной области на Закарпатье, разговоры о которой периодически возникают в информпространстве. Дескать, раз там уже есть автономия, то можно создать ее и тут. Далее к этому процессу могут подключиться и румыны, которые тоже начнут задавать вопросы о Буковине и по северу Одесской области, которая граничит с Румынией.

Безусловно, вопрос Крыма будет педалироваться, но все прекрасно понимают, что в Украине и без того хватает проблем, чтобы продвигать еще и идею с автономией крымских татар. Тем более, что Украина и сейчас немало делает для их поддержки – насколько мне известно, государство финансирует крымскотатарский телеканал и оказывает помощь коренному народу на всех уровнях. И на данном этапе узаконивание Меджлиса как де-факто параллельной государственной структуры, может вызвать и вполне резонный вопрос о том, почему мы так противимся признанию псевдореспублик на Донбассе (тем более, на фоне нерешенного конфликта с Россией в Крыму и ОРДЛО).

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Меджлиc Тарас Загородний крымские татары Конституция Украины Тамила Ташева
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