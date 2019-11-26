Вопрос исторической справедливости: Меджлис и Курултай впишут в Конституцию Украины

Крымским татарам нужно помочь восстановить свои права, считает Тамила Ташева / Reuters

В Украине будут приняты законопроекты про крымскотатарский народ и крымскую автономию, а в Конституцию будут вписывать Меджлис и Курултай. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева, которая ранее рассказала о подготовке переходного законодательства для оккупированных территорий.

Рамочный закон о коренных народах, скорее всего, будет принят быстро, считает она. Вторым будет законопроект про крымскотатарский народ и уже потом – о крымской автономии.

"Но принимать эти законы без подготовки и коммуникации с обществом будет неправильно", - сказала Ташева в интервью РБК-Украина.

По ее словам, законопроект о крымской автономии предусматривает, что Меджлис и Курултай признаются официальными органами, также предусмотрено квотное представительство крымских татар во всех органах местной власти и местных советах полуострова. Такие квоты есть во многих странах мирах, и разработчики эту практику изучали.

"Это вопрос исторической справедливости, это коренной народ Украины, который пережил несколько волн депортации и является угнетенным, ему нужно помочь восстановить свои права. В то же время, нужно четко отмечать, что никаких вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины в этом контексте не возникает, они могут решаться только на общенациональном уровне", - отметила чиновник.

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Напомним, 20 ноября глава Меджлиса крымскотатасркого народа Рефат Чубаров заявил о необходимости немедленно внести на рассмотрение украинского парламента законопроекты о крымскотатарской автономии и правах коренных народов.