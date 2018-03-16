Крымские татары поставили Порошенко ультиматум по Крыму

16 марта 2018, 14:02

Если правки в Конституцию по национально-территориальной автономии крымских татар не будут приняты до 18 мая, Киев ожидают массовые акции.

Если власти Украины не сделают полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией", крымские татары устроят массовые акции в Киеве.

С таким заявлением выступил один из координаторов блокады Крыма и бизнесмен Ленур Ислямов в эфире передачи Романа Скрыпина "18+".

"Я бы не сказал, что Украина ничего не делает для возврата Крыма. Она делает, но недостаточно, конечно. До сих пор не принята конституционная реформа в статье 10 - это, я слово "позор" не скажу, но это очень большая ошибка. Потому что крымские татары держаться только благодаря тому, что верят, что материковая Украина изменилась, изменилось отношение к крымскими татарам, что мы уже не west-oriental gentlemens, не wog-мэны, а такие же полноценные граждане Украины, как и любой другой украинец", - отметил Ислямов.

Читайте также Выборы Путина: кто в Украине пойдет на избирательные участки?

По его мнению, президент Петр Порошенко ошибся, в одном из своих выступлений произнеся не "национально-территориальная автономия", а "национально-культурная автономия". Речь идет о закреплении в украинской Конституции статуса крымских татар, национально-территориальной автономии и признании органов национального самоуправления. 

"Если Порошенко не ошибся, то это будет... у гаранта есть много разных слов, которые он не сделал. Но я не хочу сейчас высутпать его судьей, потому что у нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. Считайте, что весь народ ждет сейчас. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев народ уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ как пружина, он держится, и держится очень достойно. Украинским татарам говорили, что Украины больше нет, но крымские татары верят, что Украина есть.  Поверьте мне, возле Верховной рады не такой палаточный городок будет, которым был "МихоМайдан. Это еще как сработает, крымские татары в этом специалисты", — подчеркнул он.

Читайте также Крым навсегда останется в составе России до ее распада - журналист

По словам Ислямова, промедление с принятием конституционной реформы - "очень большая ошибка" Порошенко, а крымские татары хотят вернуться в Крым со своей автономией. Бизнесмен также высказал мнение, что до аннексии Крыма к татарам на материковой части Украины относились с предубеждением.

"В любой области Украины не было столько СБУ, "Альфа" и "Беркута", сколько в Крыму. У Меджлиса концепция ненасильственной борьбы - ну как мы можем бороться, если мы малочисленный народ. Меджлис стоит на мирном пути - и сейчас тоже. Чубаров по жизни пацифист, никаких военных подраздлений, он считает, что все должна делать власть, и то, что он согласился на гражданскую блокаду - это для него просто верх... Поэтому была концепция, что при любой власти - Тимошенко, Ющенко, Кравчук, Кучма - мы должны оставаться у себя в Крыму, как расстущая трава, пока по ней проходят мамонты. Мы пережили две депортации, и сейчас мы в депортации, мы в Украине, это дружеский нам народ, но мы должны быть в Крыму. Я не могу без Крыма", - отметил координатор блокады Крыма.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Крым автономия Мустафа Джемилев Ленур Ислямов Рефат Чубаров Роман Скрыпин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло глязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять