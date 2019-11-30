Посеявшие бурю сторонники Порошенко заскулили, получив обратку

Маруся Зверобой / кадр из видео

Бумеранг всегда злобный. И всегда неожиданный. Тем не менее, история странная и двусмысленная. Потому что в ней есть сразу все наши нынешние родовые болезни. И топорная работа силовиков, и отсутствие все той же внятной коммуникации, поясняющей действия, и очередное истерическое обьединение всех записных ура-патриотов и зарплатных "циников Порошенко".

Речь про утренние обыски у "Маруси Зверобой", грязно угрожавшей семью египетскими казнями действующему президенту. А также о последующих апокалиптических fb-постиках экзальтированных депутатов Федины и Геращенко, которые дежурно проорали про "нквдистов из 37-го года". Так вот, это все совсем не про "досудебные тройки", тотальные репрессии, расстрельные списки или полицейское государство.

Это только про попытку вернуть нас всех в рамки. Про доминирующую сегодня агрессивную культуру отношений. Про абсолютный и несомненный раскол. А также про бесконечно злобных "пропагандистов Порошенко", которые по-прежнему вовсю торгуют ненавистью и кровавыми призывами.

Читайте такжеПочему Звиробий имеет право говорить все, что пожелаетНаконец, это идеальная история про легендарную истину, "что посеешь, то пожнёшь". Орущие нынче ребята еще совсем недавно упорно строили здесь то самое репрессивное государство, накручивали злобу, устраивали травлю за иные точки зрения, популяризовали ненависть и мордобой без суда и следствия. Вчера (в славные последние года два порошенкового угара) тоже ведь было все по беспределу: толпы титушек, угрозы и избиения, осада жилых домов, прямое запугивание, заказные аресты, тюремные схемы Грановского, жёсткие посадки. Так что изменилось? Т.е. вчера можно было с удовольствием юзать силовиков для преследования оппонентов, а сегодня, когда людей возвращают на землю, это уже конец правил?

Пустоты не бывает. Посеявшие бурю, теперь получают обратку. И даже не столько с точки зрения силовых акций, сколько с точки зрения общественного одобрения этих действий. Потому что нельзя продавать первобытное зло годами, а требовать взамен строгие правила и добро. Именно в этом и состояла ключевая претензия к господину Порошенко. Он умышленно сформировал полноценную армию хунвэйбинов, прежде всего, злобных сетевых троллей, которые пропагандировали разделение людей на сорта. Своим - все, а чужакам - оскорбления, презрения, избиения. У нас традиция такая: когда мы наверху, то разрешаем беспредельничать, оправдывая это целесообразностью. А когда падаем вниз, то сразу вспоминаем о процедурах, правах человека и страшном давлении государства.

Читайте такжеОбыски у Звиробий законны? Проверить очень легкоНадо ли удивляться тому, что сейчас пока работает точно такой же формат - плохой, беспредельный, грубый, возвратный. И будет работать до тех пор, пока мы таки не обсудим правила спокойного диалога. Или все здесь окончательно рухнет. А абсолютное отсутствие серьёзного общественного сочувствия – это и есть красноречивое свидетельство реального отношения ко вчерашней команде и к сегодняшним "звёздам" Петра Алексеевича.