Революция на экспорт: зачем украинские радикалы мутят воду в Гонконге, и при чем тут Россия

Антиправительственные протесты в Гонконге длятся уже несколько месяцев / Reuters

На улицах Гонконга, где уже который месяц продолжаются антиправительственные протесты, заметили украинцев, имеющих отношение к украинским националистическим движениям. После этого в СМИ также появилась информация о том, что украинцев начали депортировать из Гонконга без объяснения причин

То, что Украина является маркером протестов в Гонконге – это факт, потому что там и фильмы показывали об украинских событиях на Майдане, и сами гонконгцы много аналогий для себя берут с майдановских событий, и опыт Революции Достоинства изучают - тут ничего не поделаешь. И хоть некие аналогии с нами проводят, но исторические, политические условия для протестов у нас разные.

С другой стороны, деятельность тех лиц, которые фигурируют на фото с наколками, свастиками, которые якобы имеют отношение то ли к "Азову", то ли к "Национальному корпусу", они, конечно, навредили как имиджу тех, кто обращался к украинской тематике в Гонконге, так и позициям Украины по диалогу с КНР.

У меня такое ощущение, что это некая провокация, предпринятая в интересах Российской Федерации. Не исключаю, что ребятам проплатили дорогу для фотосессии мировым СМИ, чтобы показать им, как украинские нацисты мутят воду в Гонконге.

Каждый в этой мутной воде делает свой политический гешефт. Это могут быть тактические задания, которые Россия отработала – из украинцев сделали врага для ортодоксальной части китайского истеблишмента, как угрозу, как экспортеров революций в другие страны.

Читайте такжеАктивисты из Гонконга взяли на вооружение лозунг украинских повстанцевУкраина во время событий в Гонконге занимала взвешенную позицию и не вмешивалась в политическое комментирование ситуации, ограничившись заявлениями о необходимости соблюдения прав человека. У нас, как у страны, нет таких больших интересов, которые стоило бы защищать путем прямого вмешательства в политический процесс Китая. Наоборот. Мы рассматриваем его как стратегического партнера – того, кто может стать инвестором в украинскую экономику, кто может поддерживать нас в некоторых политических вопросах (не во всех, конечно), потому ссориться в вопросах Гонконга Украине нецелесообразно и это факт.

Кроме того, есть случаи, в которых украинцы, которые там работают, были на той или иной стороне протестного движения. Накал страстей и уровень эмоциональности присутствует и это важно понимать. Я знаю о том, что депортации украинцев из Гонконга без объяснения причин происходили и, в основном, это касалось женщин. В последнее время несколько даже моих знакомых не были допущены в Гонконг, но недавно группа людей, которая работает по одному из наших проектов спокойно въехали и им не задали ни одного вопроса. Потому у меня нет доказательств тому, что – это массовая работа гонконгской или китайской полиции по депортации украинцев как нежелательных элементов. При этом случаются единичные случаи, когда действительно людей не впускают при субъективной оценке угрозы того или иного человека или, например, могут подозревать в проституции, мошенничестве – это формальные основания для депортации или недопуска на территорию.

Более того, в Гонконге украинцев внесли в список граждан, которым не дают визы в консульствах третьих стран. В частности, Южная Корея не дает визы украинцам на территории Гонконга – граждан отправляют получать визы в Киеве, но это больше связано с угрозой получения виз гражданами из неподконтрольных территорий.

Читайте также"Мы восхищены украинцами": протестующие в Гонконге решили перенять опыт МайданаКонечно, звучали заявления, которые Киеву можно было бы недружественно воспринимать (например, заявления посла Китая в РФ об украинцах, которые ездят в Китай передавать опыт), но конкретных действий – административных, политических, экономических – со стороны Киева не было. На политическом, государственном уровне, на уровне структур, никакой поддержки, даже информационной, протестующим не оказывают. Я общался с китайскими дипломатами в Киеве – они, конечно, негативно относятся к событиям в Гонконге, но признают, что Киев в это не вмешивается.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда