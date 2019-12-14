Кто выиграет от обвинений атошников в убийстве Шеремета

На встрече Нормандской четверки Путин высказался против правых сил в Украине

Чтобы озвучивать такие обвинения против ветеранов АТО, надо иметь 200-процентные доказательства. Если в этом участвует министр внутренних дел и президент, то это не может быть не подтвержденная версия - весомость такого обвинения должна быть железобетонной. Если это окажется правдой, то это может стать огромным ударом по добровольческим и волонтерским движениям, который может значительно ослабить и почти убрать патриотические силы с общественно-политического поля страны.

И это удивительным образом совпало с тем, чего требует Путин в рамках нормандского формата - в частности, он говорит, что патриотические силы в Украине, которые в Кремле называют националистами, не должны влиять на ситуацию в стране.

Если таких доказательств не будет, тогда у нас не только в правоохранительных структурах должны уйти в отставку - это может серьезно ударить и по президенту Украины.

Читайте такжеДело Шеремета: чем обернутся обвинения против ветеранов АТОСейчас Аваков является чуть ли не единственным из силовиков, который контролирует ситуацию на своей позиции. То есть он хочет стать тем, кого нельзя заменить. Принципиальная возможность у него есть и все будет зависеть от того, насколько доказательным будет как это обвинение, так и обвинения против других волонтеров и известных людей, которые недоброжелательно высказывались против президента, и у которых сейчас периодически идут обыски. Но в таком случае это выглядит некой кампанией против патриотически настроенных людей, которые критикуют власть.

Логика в этом тоже есть, поскольку ни одной власти не нравится, когда ее критикуют. Особенно, если ее критикуют с патриотической позиции. Потому что любая власть априори считает себя патриотичной, потому что она руководит страной и не может быть иной. Поэтому это может быть выгодно исключительно власти, чтобы убрать критиков из патриотическому фланга, который сейчас фактически возглавляет Петр Порошенко.

Но несмотря на это, каких-то протестов ожидать от них не стоит хотя бы потому, что правые силы принципиально не умеют договариваться и именно это спасает любую власть в Украине. У них разногласия преобладают над общими целями, и если власть оказывает давление на определенное патриотическое звено, то другие молчат. И именно по этой причине каких-то организованных протестов не будет и как раз на это и рассчитывает власть.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда