Почему высказывания Дроздова вызывают такой резонанс

Остап Дроздов

"С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети", - заявил телеведущий Остап Дроздов.

Все возмущаются. А я спрашиваю себя: а что ещё такого мог бы сказать Остап Дроздов, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание? Точнее, что ХОРОШЕГО мог бы сказать Дроздов?

Возможно, он мог бы рассказать, как остановить деградацию украинских дорог? 20 лет назад можно было с уверенностью планировать маршрут по любой автотрассе между областными центрами; 10 лет назад можно было не сомневаться в трассах, соединяющих областной центр с Киевом; теперь даже трассы уровня Одесса - Киев, как показывает практика, могут подвести. Да, было бы интересно услышать, как, по его мнению решить эту проблему. Но откуда ему это знать?

Может быть, он мог бы объяснить, как Украине остановить отток иностранных инвестиций? Тоже вряд ли: разве что повторить всё те же заклинания про борьбу с коррупцией и "диджитализацию", которые и так звучат из каждого утюга, но в чём тогда будет его, Дроздова, фишка?

Возможно, у Дроздова есть рецепт борьбы с эпидемией (или как там это официально называется?) туберкулёза? Откуда, он что, врач? А ведь даже врачи не очень в курсе. Точнее, сделать ничего принципиально не могут.

То есть, ничего умного он сказать не может. Вот и говорит неумное, но при этом поскандальнее

И да, это работает.

Почему же тогда слушают Дроздовых и Соколовых? А потому, что ничего умного в Украине не говорит вообще никто. Потому что НИКТО НЕ ЗНАЕТ, как решать реальные проблемы. В смысле, вообще никто. И говорить про это невыгодно: или будешь выглядеть паникёром и всепропальщиком, или просто дебилом, предлагающим неработающие решения. Так что лучше (проще, безопаснее) говорить про украинизацию, про "диджитализацию" (которая дигитализация, блджад, граммар наци негодуэ), про "историческое противостояние с Россией". Тут "бумага всё стерпит", и чем скандальнее, тем лучше.

И в итоге украинские лидеры мнений в борьбе за аудиторию вступают в отчаянное соревнование на звание самого упоротого придурка. И искренне стараются в нём победить. А так как при всём при этом они лидеры мнений, то и мнение формируется соответствующее.

И уже даже не государство, а вся страна летит в задницу под звонкие выкрики интеллектуальных дауншифтеров, желающих дешёвой славы путём оглупления себя и всех окружающих.