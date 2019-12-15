Украинский ведущий пожелал исчезновения в Украине русскоязычных детей

Остап Дроздов призвал поделить детей Украины по языковому принципу / ZiK

Украинский телеведущий Остап Дроздов считает, что в Украине должны "исчезнуть русскоязычные дети" и позаботиться об этом должна система образования.

"Вся система базового образования должна быть нацелена на то, чтобы в Украине не было ни одного ребенка (ни одного!), который бы не знал украинского языка или не мог бы им пользоваться. На эту цель должна быть настроена вся начальная и средняя школа. С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными — могут быть. А вот одноязычные русскоязычные — должны исчезнуть как вид", - цитирует ведущего издание Страна.

По словам Дроздова, те, кто не согласен полностью отказаться от русского языка в детской среде, должен покинуть страну и переехать в Россию. Также он предложил этим людям выбрать другую страну, "где можно быть одноязычным русскоязычным".

Как известно, ранее Дроздов высказал инициативу о лишении жителей оккупированных территорий Украины гражданства.

Напомним, ранее Остап Дроздов в прямом эфире заявлял о том, что украинцы - нация болванов, которые предпочитают смотреть телевизор, а не читать книги.