Ангела Меркель и Владимир Путин / Reuters

Количество сообщений, касающихся газового транзита через Украину, растет с приближением дедлайна - 1 января. Путин по телефону общался с Меркель, где обсуждался именно этот вопрос. Формально проблема транзита - это вопрос Газпрома и Нафтогаза, но и так понятно, что Газпром - это инструмент Путина, а позиция Нафтогаза - это трансляция воли Германии. Поэтому логично, что Путин общается с Меркель по, казалось бы, сугубо коммерческому вопросу. Времени на политесы уже нет.

В целом интерес Германии вполне очевиден. Ну, допустим, вы мэр города. У вас есть ветка метро, и тут к вам приходят местная (ну, скажем, условная тамбовская) братва с предложением за свой счет построить две новые ветки, но при этом закрыть действующую, проходящую по территории конкурирующей банды. Интерес братвы понятен - зачем делиться с конкурентами? Логика мэрии в таком случае проста - стройте, пацаны, поможем, чем можем. Но чем ближе окончание строительства, тем больше проблем создается новым веткам в обмен на снятие предыдущего требования о закрытии действующей ветки.

Читайте такжеОставить Украину без транзита уже не получитсяСейчас мэрия (она же Германия) уже добилась того, что уголовнички вынуждены согласиться с тем, что конкурирующая ветка метро будет работать при любых обстоятельствах. А иначе ваши ветки так и останутся памятниками подземного зодчества. И спор идет лишь о том, по всей длине или все-таки пару станций старой ветки на какое-то время закроют. Собственно, интерес мэрии изначально был понятен - чем больше транспортная связность города, тем лучше. А если это еще и за счет братвы - то чем плохо?

Трудно сказать, учитывали ли планировщики обходных маршрутов вокруг Украины интерес Германии, как ключевого члена Евросоюза именно в этом разрезе. Видимо, кремлевские пацаны думали, что она будет равнодушно смотреть на закрытие транспортного коридора поставки колониального сырья. Ну логично же - две новых ветки метро всяко лучше чем одна старая. А позиция Германии другая: две новые ветки и одна старая гораздо лучше чем две новых. А вот до такой мысли братки не додумались - у них думательный рефлекс развит хуже, чем хватательный.