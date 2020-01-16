Катастрофа государственного масштаба: кто виноват в порывах на теплотрассах

Масштабные порывы на теплотрассах случаются из-за большой изношенности труб, говорит эксперт

Та труба, которая прорвала возле Оушен Плаза, лежит в земле 33 года, хотя гарантийный срок эксплуатации составляет 25 лет. Последний случай привлек внимание, потому что он был очень резонансным. В том, что в этой аварии пострадали люди, в первую очередь, виноват застройщик. Очевидно, что строение находится ниже уровня дороги и любой ливень может его затопить. В таких случаях предусматривается активный или пассивный отвод воды - можно делать какой-то резервуар, из которого она будет откачиваться. Но, похоже, застройщик решил на этом сэкономить и мы имеем то, что имеем.

На самом деле, нужно оценивать ситуацию не эмоционально, а рационально. Она началась еще в 2002 году, когда тогдашний мэр Александр Омельченко и киевский городской совет приняли решение о передаче теплового хозяйства Киева Киевэнерго. Идея была таковой, что по договору Киевэнерго, в подчинение которого перешло всё тепловое имущество и персонал, должно было вкладывать все средства, полученные как прибыль от деятельности, в модернизацию. Со временем там произошли некоторые трансформации, после которых Киевэнерго оказалось в руках ДТЭК, при этом за 15 лет никакой полной модернизации не произошло. Кардинально ничего не менялось, наоборот, хозяйство всё больше приходило в упадок.

Во времена Черновецкого в Киеве немного поменяли условия договора и ввели арендную плату в размере 10% от прибыли, но не более, чем 200 миллионов. Но и их Киевэнерго не захотели платить и начали благополучно прятать свои доходы, хотя при оборотах компании в 15-20 миллиардов 200 миллионов были сущими копейками. Собственно, это еще одна причина нынешней кризисной ситуации.

Читайте такжеВыяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean PlazaТаким образом, ситуация дошла до того, что ежегодно число прорывов росло, однако Киевэнерго занималась только латанием дыр и проводило частичные замены, и полный план по модернизации так и не был осуществлен.

Хотя на самом деле у нас теплотрассы рвутся каждый день - это видно невооруженным глазом, если посмотреть на городскую статистику. И несколько аварий в разных частях города за несколько дней - это уже закономерность. Если 80% труб изношены, то понятно, что они будут выходить из строя.

Первое, что нужно делать сейчас - оперативно проводить ремонт, пока идет отопительный сезон. После его завершения нужно заниматься системной перекладкой труб на аварийных участках. Но тут одного желания городских властей мало - в прошлом году они переложили 130 км. И это довольно большая цифра, если сравнивать ее с предыдущими годами, но этого все равно недостаточно, чтобы провести замену сетей. Для этого нужна госпрограмма, которая предназначена для модернизации с привлечением кредитов под госгарантии и международных доноров.

То есть, это дело государственного масштаба. Иначе в других городах, где нет такого влияния, как в столице, ситуация будет не менее катастрофической.

Александр Сергиенко, Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города", специально для Главреда