Почему выборы на Донбассе невозможны

Помощник президента Зеленского Андрей Ермак выразил надежду о проведении выборов в ОРДЛО уже осенью / УНИАН

Когда помощник президента Андрей Ермак говорит о том, что Украина хочет осенью провести выборы на Донбассе по украинскому законодательству, то это, скорее всего, означает, что украинцы, пускай вместе с миротворцами или кем угодно, присутствуют на границе. Это значит, что прекращаются поставки боеприпасов и вооружения. Всё прекрасно понимают, что при таком сценарии боевые действия продлятся недели две, максимум - месяц. И тогда часть боевиков будет вынуждена дрейфовать в сторону Украины.

Но если говорить о проведении выборов по украинскому законодательству, то это невозможно в обозримом будущем. Во-первых, сначала там необходимо прекратить так называемую рублевую зону - завоз денег на обслуживание всего этого "счастья", нужно будет возвращать гривну в оборот, открывать отделения банков, как избиркомам нужно платить гривной со счёта ЦИК в Киеве.

Читайте такжеЧто Украине нужно сделать до выборов на ДонбассеКонечно, если говорить о реинкарнации боевиков в последствии проведения выборов по украинскому законодательству, то её не будет, так как основные боевики попросту разбегутся. Однако умеренные, условные Пушилины, останутся, и в результате эти выборы пройдут по двухпартийной системе. Так как люди там полностью ориентируются на власть и голосуют так как, скажут сверху. Соответственно, электоральные симпатии поделят партии Слуги народа и Путина-Медведчука. И ничего хорошего от этого не произойдет, так как если выборы пройдут этой осенью, то они будут лишь формальностью, без какого-либо внутреннего содержания. Ведь перекрыть 6 лет российской пропаганды будет непросто.

О чём идёт речь? Украина не хочет вносить положение об особом статусе Донбасса в Конституцию. Вернее, не хочет особого статуса на определенный срок, так как это вызовет парад особых статусов по всей стране, а значит, существует риск потери управляемости страной. Поэтому окружение Зеленского, которое хоть немного думает и этого не хочет, всячески ищет уловки в виде отдельного законопроекта, который не требует 300 голосов и который легче изменить и продлевает уже действующий закон. При этом со своей стороны мы хотим, чтобы это было реальное прекращение огня и, в конечном итоге, наличие украинских войск на границе России и Украины. Вот это главное условие, на котором всё спотыкается.

К тому же о том, что Украина хочет определённым образом откорректировать положения нормандского формата-Минского договора, было известно с самого начала после прихода Зеленского к власти. И в этом нет никакого энтузиазма со стороны России. То есть, к этому с уважением, пониманием относятся, в первую очередь Германия, чуть меньше Франция, но не Россия, у которой ключ от мира (как мы все понимаем).

Читайте такжеДонбасс обречен, он превратится в еще одну зону-руинуВ целом идея местных выборов - очень выгодная для власти затея. Потому что народ будет очень недоволен, а власти, в первую очередь - президенту и его окружению, захочется сбросить негатив на депутатов и отвлечь тем самым общество от провалов. Но это сработает разве что на подконтрольной территории.

Почему я говорю о том, что идея Ермака слишком оптимистическая? Потому что Россия и близко не готова на это пойти и отдать границу, поскольку понимает, что тогда ее идея с Донбассом быстро рассосется. И даже если Сурков, как об этом говорят всё-таки ушел, легче договариваться нам не будет. Ведь как не меняй шестерёнки или даже колеса, машина продолжит путь туда, куда ее направит водитель. А водитель - Кремль во главе с Путиным. Это не меняется, как и не меняются их стратегия и настроение по возрождению неосоветской империи, что предполагает отсутствие независимых Беларуси и Украины. Поэтому заявления Ермака выражают скорее его надежды, но не реальность.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда