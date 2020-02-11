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Опасное искушение: чего ждать от нового главы ОП Андрея Ермака

Александр Кочетков

политический аналитик

11 февраля 2020, 13:42

Все те, кто рассчитывают, что, распрощавшись с Богданом, у них настанет спокойная жизнь, будут разочарованы.

Ермак
Политолог рассказал, чего ждать от Ермака на должности главы президентского офиса / УНИАН

Глава украинского государства Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Украины Андрея Богдана и назначил Андрея Ермака. О конфликте между Богданом и Ермаком было известно давно. В этой конкуренции в пользу Ермака играло то, что глава Офиса президента ответственен за все, что бы ни происходило в государстве: он всегда в чем-то виноват либо чего-то вовремя не сделал. Все победы – это победы президента, а все поражения – это поражения главы президентского офиса, то есть Андрея Богдана.

Андрей Ермак находился в намного более выгодной позиции. Он специализировался на международной политике, а в такой сфере он один не может быть ответственен за все – бо́льшую роль играют другие влиятельные фигуры: Путин, Трамп, Меркель и множество других. Зеленский понимал, что возможности Украины существенно ограничены, и Ермак в таких условиях делал все, что мог. Потому к нему намного меньше претензий.

Читайте такжеЧеловек без хвоста: почему Богдана заменили на ЕрмакаКроме того, кандидатура Ермака получила поддержку в окружении Зеленского. Нейтральная позиция по нему Сергея Шефира. Важна поддержка со стороны главы СБУ Ивана Баканова, у которого был конфликт с Богданом. И многие другие положительно отнеслись к этому кадровому решению президента. Руководство фракции Слуга народа также поддержало это назначение. Ведь оно критиковало Богдана, а точнее - скрывая собственные просчеты, оно все списывало на Богдана.

Так что Ермак – с одной стороны, более комфортный человек, он более успешно, с точки зрения Зеленского, вел международные переговоры. А с другой – ближайшее окружение президента стремилось избавиться от Богдана.

Что изменится после назначения Ермака главой ОПУ? Богдан – очень эмоциональный, резкий и несдержанный в высказываниях. Работать с ним некомфортно. Ермак, как ожидается, будет более сдержанным. Однако эти надежды вряд ли оправдаются.

Ермак руководствуется логикой, его действия последовательны. Он – бывший продюсер, а потому умеет выстроит схему и придерживаться последовательности действий. Он умеет "дожать" любое решение. Если Ермаку чьи-то действия не нравятся, то этот человек сразу же превращается в его личного врага. Не политического противника, а личного врага, которого нужно или подчинить, или уничтожить. Такова его философия.

Так что все те, кто рассчитывают, что, распрощавшись с эмоциональным Богданом, у них настанет спокойная жизнь, будут разочарованы. Наоборот, Ермак будет действовать жестче, давить будет на всех, требовать выполнения задач и наказывать за их невыполнение.

В принципе, как и любой глава Офиса президента, Ермак будет считать себя вице-президентом государства, вторым человеком после главы государства. Он будет вмешиваться в любые сферы: во внешнеполитическую, экономическую, в деятельность Верховной Рады, работу киевской администрации – всюду. Он будет иметь свою точку зрения по всем вопросам, будет выдвигать свои предложения и советовать своих людей, которые, по его убеждению, будут способны возглавить то или иное государственное учреждение.

Читайте такжеДефицит кадров, или Куда Зеленский отправит БогданаТак что следует готовиться к очень существенному влиянию Андрея Ермака на все, происходящее в стране. Однако, как правило, такое влияние бывает недолгим: от такого "вице-президента" все скоро устают, и начинается борьба всех против него. Безусловно, такую борьбу один человек не выдерживает.

Насколько Ермак будет самостоятельным? Он, вне всякого сомнения, будет считаться со всеми решениями и позициями Зеленского. Россия на него фактически не влияет – отношения с Зеленским для Ермака намного важнее. Но – у России есть серьезные предложения относительно, так называемого, "президентского газового бизнеса". Потому существует искушение для Ермака. В своей миротворческой деятельности Андрей Ермак учитывал это обстоятельство (поставок углеводородов и влияния на Нафтогаз) и раньше. Во всяком случае, есть основания так думать. А с позиции главы президентского офиса он еще больше будет учитывать это обстоятельство. Так что на него возможно не влияние России, а влияние бизнеса из России. Все остальное – несущественно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Владимир Зеленский Александр Кочетков Андрей Богдан офис президента Андрей Ермак
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