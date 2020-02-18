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Путин спешит поставить Украину на колени к 9 мая

Айдер Муждабаев

журналист

18 февраля 2020, 11:28

Москва начала операцию "Принуждение к капитуляции".

Путин
Путин хочет поставит украинцев на колени/ Reuters

В его глазах — наши смерть, кровь и слезы, там нет ни мира, ни желания прекратить войну, которую он начал не для этого. Владимир Путин даже не хочет условно подождать, он желает показательно поставить Украину на колени к 9 мая. То есть заставить нас "принципиально" сдаться, убрать вопрос российской агрессии с мирового порядка дня на "саммите победы" в Москве, а потом дожать.

Сегодняшнее обострение на Донбассе — это "официальное" начало гибридной операции "Принуждение к капитуляции", которую по логике следовало ожидать. Своей цели она не достигнет, но немного расставит точки над "i" во всех этих странных разговорах о "мире", "совместном контроле", "выборах по украинскому законодательству" и тому подобное.

Читайте такжеПутин не пойдет войной на Украину, кишка тонкаНичего этого не будет, потому, пока существуют Путин и Россия в ее имперском состоянии, этого не может быть по законам физики. Как не может быть никакой реинтеграции оккупированных территорий, пока в оккупанта нет причин их вернуть под угрозой неизбежного военного/политического поражения, которое россиянам пока не грозит.

Вообще не знаю, откуда у многих в Украине появились эти антинаучные фантазии, по крайней мере, Россия им повода не давала. Никогда не надо обманывать ни себя, ни друг друга, если ты хочешь выжить, спасти себя, свою страну, своих детей. К большому сожалению, цена начала отрезвления всех этих "уставших от войны" — жизнь и здоровье лучших людей страны, тех, кто как раз трезвый, и все понимают. В мире не существует большей несправедливости.

Владимир Путин 9 мая обострение ситуации АТО Айдер Муждабаев новости АТО
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