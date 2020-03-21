Зеленского уже почти съели - аппетитно, безжалостно, не напрягаясь

Арсен Борисович съел Владимира Александровича / Reuters

А как все сладко начиналось пару месяцев назад для Владимира Зеленского.

Где-то там в далеком и славном китайском городе с вычурным названием Ухань бушует что-то непонятное и мутное. Ну какая, казалось бы, нам разница? Здесь, в Украине, тишь да гладь.

Президент Зеленский всерьёз верил, что делать ничего не надо. Что все само собой утрясется. Что pr-инфантилизмом можно бесконечно добавлять себе проценты в рейтинг. А оказалось, что это начало бесславного конца.

Владимир Александрович нынче явно испуган, растерян и подавлен. Он мечется и не понимает, что делать. Ему вообще не хочется уже быть президентом. Он бы сбросил этот груз на чьи-то другие плечи. Его слова и действия все время не впопад. Кризисы пошли косяками. Информации негативной тонны. Помощники и советники слишком глупы.

Читайте такжеВсе идет к тому, что Зеленский потеряет власть до конца годаИ лучше ведь не будет. Так, зачем нужно было понтиться и пафосно вытирать ноги о жлоба Порошенко? Чтобы в итоге таки попасть ситуацию, когда ты ещё номинально президент, но де-факто правит уже кое-кто другой?

Арсен Борисович Аваков почти "съел" Владимира Александровича Зеленского. Аппетитно, безжалостно, не напрягаясь. Всесильный регент при незрелом юноше. Вот что сейчас происходит.

Аваков, который якобы берет на себя ответственность и который вусмерть запугал президента... Хотя, на самом деле, Аваков точно такой же как Зеленский - не понимающий сути явлений, не способный думать и оценивать ситуацию, совершенно не готовый к адекватной реакции. Аваков - это, скорее, про ускорение нашего падения и про глобальную катастрофу. Потому что чрезвычайное положение без продуманной логистики - глупость.

А теперь - едва ли не о самом серьезном вызове. Потому что Аваков с Зеленским ничто по сравнению с тем, что в считанные недели в страну свезли несколько сотен тысяч заробитчан из непосредственных очагов инфекции. Как на подбор.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий - это юноша в шортах цвета хаки и пока в статусе министра - даже бравирует в соцсетях, что доставили самолетами в страну 44 тысячи человек. Супер. Идиотами часто вымощена самая прямая дорога в ад.

Читайте такжеЗеленский сдулся, впереди новый майданКарантин по этим перемещенцам где? Самоизоляции? Контроль за перемещениями? Блокпосты? Лагеря для переселенцев из очагов? Спецбольницы? Ничего и близко нет. Заробитчане подобно хитрой саранче быстро инфильтрировались на свою собственную "землю обетованную" и быстро расползлись по стране, неся с собой заведомо много рисков.

По большому счету заражено уже все, что можно и в немыслимом объёме. Потому что бесконтрольно, нагло, лживо. Вернувшиеся предпочитали врать о местах пребывания. Местная власть банально сидит в кустах с большой пачкой туалетной бумаги. А власть центральная... Ну а что она может...