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Какой должна быть политика Украины в условиях пандемии

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

6 апреля 2020, 06:53

Украина ведет себя как ребенок в центре пожара, ждущий, что его спасут взрослые. Но спасать его никто не придет.

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Украина должна перевести экономику на фактически военные рельсы / УНИАН

Главное, что мы не можем себе позволить в этой ситуации - инфантильность и маразм. Наши действия должны быть соразмерны вызову. А он тотален.

Если это война, то на войне есть потери. Потери от войны не должны превышать потери от страха перед войной. Потому даже потери 100 тыс. человек от вируса  являются более приемлемыми, чем 1 смерть миллиона человек от голода или вследствие коллапса государства. Это  война. Она именно такова.

Потому мы должны исходить из логики, здравого смысла, которая отталкивается от наших реалий. Например. Какой толк в запрете посещений лесопарковой зоны, если люди что сидят дома понижают иммунитет и все равно идут в супермаркеты, где 100% лазят больные? На иммунный вызов должен быть дан иммунный ответ. Вот суть. Людей нужно приучать быть осторожными, мыть руки, не лезть в глаза. Это 99% заражений, как описал американский доктор Дэйв Прайс. Держи социальную дистанцию, ходи по улице и будет тебе счастье.

Читайте такжеПочему Украине необходим жесткий карантинИ людям надо сказать: "Теперь это новая норма нашего общежития, но жизнь продолжается. Мы выстоим, мы будем сражаться за наше будущее. Сейчас мы должны приспособиться к работе в этих условиях. И должны максимально запускать бизнес, чтобы экономика начала генерировать ресурс для борьбы с вирусом. Мы преодолеем это, если будем вместе решать эту проблему". Вот что нужно говорить людям. Сначала общество нужно было испугать, потом поставить новые задачи, собрать волю в кулак и вести народ к решению этих задач, ежедневно рапортуя о наших успехах на этом пути. Тогда жизнь приобретает смысл. Люди понимают, за что они страдают и к чему стремятся. 

Но государство наполнило дискурс противоречивыми сигналами, делает хаотичные действия и никак не поймёт, что не нужно заниматься обезьянничанием другого опыта. Потому что даже для США 10 млн безработных за две недели - это огромная проблема. И Украина также не может полностью повторить уханьский опыт, потому что у неё нет триллионов ЗВР Китая и жесткого государства, которое способно по щелчку перейти в режим военной экономики.

Ведь именно в этом проблема  - мы вышли из режима экономики, остановив ее, но не перешли в режим военной экономики в условиях сравнимых с тотальной  войной. Потому уверенно идём к коллапсу.

Мы вновь войну не называем войной и продолжаем дальше плыть по течению. На что мы надеемся? Что нам поможет кто? МВФ? Туда обратились 85 стран одновременно! Такого никогда не было. Надеяться не на кого. Некому звонить. У всех такие же проблемы.

Украина напоминает ребёнка, который сидит в песочнице, которая со всех сторон объята пламенем. Детей забрали взрослые. Какие-то дети убежали. А она сидит и ждёт, когда прибежит мама или папа. И заберёт в безопасное место. Но нет мамы и папы. Никого нет. Чтобы пережить эту ситуацию нужно быть взрослым. И принять на себя неизбежное. И делать действия, что из него вытекают.

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