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Мэр Запорожья взбунтовался против решения Кабмина о карантине

5 апреля 2020, 16:24

В Запорожье весь транспорт выйдет на маршруты.

коронавирус,транспорт
В Запорожье весь транспорт выйдет на маршруты / УНИАН

Несмотря на постановление Кабинета министров об ограничении работы общественного транспорта, в Запорожье он будет функционировать в обычном режиме.

Как подчеркнул городской голова Запорожья Владимир Буряк, такое решение он принял после консультации с юристами.

"Да, действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера вероятно правильная. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу.

Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение – завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 № 255", - написал он в Facebook.

Читайте такжеШтрафы и уголовная ответственность: что нужно знать об ужесточении карантинаБуряк подчеркнул, что автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше, но в транспорте можно находиться только в маске или респираторе.

Мэр Запорожья добавил, что что если Кабинет министров выдаст новое постановление, власти города будет оперативно принимать соответствующие решения.

Напомним, ранее правительство ужесточило карантинные мероприятия. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

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