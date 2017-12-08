Сенсации и провалы украинских команд в группах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Итоги выступления

Шахтер (Донецк)

"Шахтер" стал едва ли не самым неожиданным участником 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда, на которую сразу после жеребьевки мало кто ставил, опередила "Наполи" с "Фейеноордом" и финишировала вслед за "Манчестер Сити". К тому же у "горожан", в каком бы составе они не играли, "Шахтер" выиграл в заключительном туре. К слову, именно "Шахтер" нанес Гвардьоле первое поражение в нынешнем сезоне.

Кто-то скажет, что это та самая команда, которая была создана еще при Мирче Луческу. По именам это действительно так, однако функции игроков существенно изменились. При Фонсеке принципиально иначе строится игра в обороне, по-другому взаимодействуют бразильцы, более результативно заиграл Факундо и буквально расцвел Бернард. И конечно, вместе с "Шахтером" растет сам португалец. Год назад во многом из-за его просчетов "Шахтер" вылетел от "Янг Бойз" еще в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, а сегодня по праву пробился в число 16-ти сильнейших участников турнира.

И это при том, что уже осенью "Шахтер" остался без своего капитана. Если раньше в отсутствии Дарио Срны "Шахтер" в еврокубках практически не побеждал, то теперь не заметил потери бойца благодаря уверенной игре Богдана Бутко.

А сам Фонсека продолжает утверждать, что приоритетным турниром для его команды остается чемпионат. Он уже понял: гораздо проще обставить "Динамо" в его нынешнем состоянии, чем пройти квалификацию Лиги чемпионов. Вот только с такой страстью, как против "Манчестер Сити" или "Наполи", против "Динамо" подопечные Фонсеки не играли никогда…

Динамо (Киев)

Пока Александр Хацкевич не может нарадоваться первому месту в группе, игровые проблемы "Динамо" никуда не делись (о неигровых сегодня мы говорить не будем). Если в случае с "Шахтером" радость вполне понятна и, главное, уместна, то в "Динамо" радуются непонятно чему.

Возможно, кто-то забыл, что в самом начале евросезона-2017/18 киевляне вылетели из Лиги чемпионов после бесславного поражения от "Янг Бойз". Да и в Лиге Европы продвижение динамовцев было далеко не безоблачным. Достаточно вспомнить просто катастрофические первые таймы, по меньшей мере, в трех из шести сыгранных матчей.

Особое беспокойство вызывает игра в обороне. "Динамо" по дешевке закупило целую группу защитников, и играют они соответственно своему ценнику. Если прежде всю игру в обороне на себе вытягивали Вида и Хачериди, то с уходом хорвата достойных партнеров у Хачериди просто не останется.

И конечно, когда с результатами всё плохо, руководство тут же объявляет ставку на собственных воспитанников. Вот только всю свою молодежь, которую засветили при Сергее Реброве, зачем-то распихали по арендам. Да, в конце года некоторые ребята неплохо себя проявили, но где гарантия, что совсем скоро их не постигнет участь Яремчука, Хлебаса, Ореховского, Андриевского, Чумака и многих других. К тому же президент клуба уже объявил о том, что зимой будет искать усиление на стороне.

В общем, в отличие от Хацкевича, выход в плей-офф Лиги Европы воспринимаем как данность. При этом не покидает ощущение, что "Динамо" постепенно скатывается вниз. Оно уже давно превратилось в совершенно непримечательную команду, на равных играющую с вице-чемпионом Швейцарии и позволяющую обыгрывать себя албанскому "Скендербеу". То ли еще будет…

Заря (Луганск)

Эта "Заря" совсем не похожа на ту, которая осенью 2016-го впервые выступила на групповой стадии Лиги Европы. Состав команды обновился больше, чем наполовину. Обновился, преимущественно, за счет молодых игроков, прежде на таком уровне не выступавших. С одной стороны, Юрий Вернидуб однажды уже прошел групповой турнир и знал, с чем его едят. Но с другой, состав его нынешней команды был окончательно сформирован только в конце августа, из-за чего коллектив лепился буквально на ходу.

Собственно, процесс создания новой команды продолжается в "Заре" по сей день. Но движется он со скрипом. Несколько раз после неудачных матчей Вернидуб недвусмысленно намекал о возможной отставке. Затем эмоции стихали, и тренер продолжал работу. А его команда, хоть и медленно, но все-таки движется вперед.

Если год назад в групповом турнире луганчане так и не выиграли ни одного матча, то теперь одержали целых две победы. Причем над довольно статусными соперниками – "Атлетиком" из Бильбао и берлинской "Гертой". Более того, вплоть до последнего тура "Заря" претендовала на выход из группы. Вместе с тем, в трех заключительных матчах, когда цена каждого набранного или потерянного очка стала максимально высокой, подопечные Вернидуба потерпели три поражения.

Тем не менее, еврокубковый прогресс "Зари" очевиден. Если руководство клуба сохранит нынешний состав и усилит проблемные позиции, если главный тренер не будет бросаться в крайности после каждого неудачного результата, в следующем сезоне мы увидим куда более зрелую команду, способную впервые в своей истории пробиться в весенние раунды еврокубков.

Александрия

"Александрия" дебютировала в еврокубках год назад, но надолго там не задержалась. В третьем отборочном раунде ЛЕ-2016/17 она без шансов уступила хорватскому "Хайдуку". Однако еврокубковая попытка номер два оказалась куда более удачной, хотя соперники были никак не слабее прошлогоднего. Сперва "Александрия" прошла румынскую "Астру", а затем совершенно на равных сыграла с белорусским БАТЭ. И хотя подопечных Владимира Шарана уже не бросало в дрожь от одного только слова "еврокубки", опыта в противостоянии с белорусским коллективом им явно не хватило. В итоге, "Александрия" остановилась в шаге от группового турнира. Конечно, особой радости такой результат не принес, однако по сравнению с предыдущим сезоном это шаг вперед.

Олимпик (Донецк)

В своем дебютном евросезоне "Олимпик" тоже вылетел от первого же соперника. В третьем отборочном раунде ЛЕ-2017/18 команда Романа Санжара ожидаемо уступила греческому ПАОКу, однако впечатление оставила совсем неплохое. Скажем, в домашней игре, завершившееся со счетом 1:1, "Олимпик" смотрелся, как минимум, не хуже. В ответной встрече греки были значительно сильнее (2:0) и заслуженно прошли дальше. Как и в случае с "Александрией", приобретенный опыт пригодится "Олимпику" в его будущих еврокубках, куда донецкий коллектив снова намерен попасть. Уже сейчас видно, что "Олимпик" значительно увереннее почувствовал себя на внутренней арене. Его место в первой шестерке УПЛ даже не обсуждается. А значит, второй еврокубковый заход более чем реален.

Андрей Ющенко, журналист, спортивный эксперт