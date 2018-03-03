Путин и Порошенко синхронно заговорили о войне. Совпадение?

Александр Кочетков

аналитик, политолог

3 марта 2018, 06:29

И украинский, и российский президенты нуждаются во всплеске агрессивного патриотизма.

Путину и Порошенко нужна война

Когда о возможной эскалации военных действий предупреждали такие, как Юрий Касьянов и Святослав Стеценко, порохоботы пытались заплевывать их как кровожадных ястребов, далеких от реалий. Сейчас про такую эскалацию упомянул сам Петр Порошенко.

Немедленно по пабликам, хворающим на "новороссию", прокатилась волна панических публикаций, что, мол, "укропы намерены бомбить Луганск и Донецк, а Россия, как всегда, нас сдаст, и вместо того, чтобы наступать на Киев и Лондон, придется драпать куда-то под Наро-Фоминск".

Но боевики Донбасса, которые, я извиняюсь, пукнуть не способны без российской поддержки — то такое. Но ведь маразмирующий вождь недоношенной империи Путин половину своего послания скрепным россиянам бредил об оружии и войне.

Потому что война — единственное, что позволяет удерживать относительное равновесие этому имперскому самокату.

Но вялотекущая война выгодна и нашей власти, раз уж Петр Алексеевич об этом заговорил.

Убежден: власть он отдавать не намерен как можно дольше и плевать на Конституцию и прочие бутафорские побрякушки. Соответственно, угроз его планам две.

Читайте также: Может ли Путин втянуть мир в ядерную войну

Первая: американцы намекают нашим оппозиционерам, что повлияют на Порошенко, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на выборах 2019 года. Это нечто вроде бонуса там лидерам оппозиции, которые готовы дождаться очередных выборов, не мешая американцам выстраивать систему ручного управления в тех сферах Украины, которые им важны.

Вторая: Порошенко, кинув американцев и таки пойдя на выборы, может их тривиально проиграть, несмотря на весь админресурс и контроль над СМИ. Электоральные рейтинги на это прозрачно намекают.

И тогда вариантом "Б" для Порошенко и его окружения остается только введение военного положения, соответственно, приостановка любых выборов на неопределенный срок. Для этого "партнер Путин", тоже нуждающийся во всплеске агрессивного патриотизма, охотно поможет "партнеру Порошенко". Опять станет жарко на Донбассе, вполне возможны вооруженные провокации на границе с Приднестровьем и даже Беларусью. А в Киеве взорвется очередной автомобиль, на этот раз возле какого-нибудь правительственного здания. И вот вам искомый результат для людей, живущих по принципу "победителей не судят".

Вы скажете, что это кровавые методы ФСБ, а наша власть на такое никогда не пойдет. Ну, как сказать… Вспомните гранату, брошенную в митинг Натальи Витренко в Кривом Рогу. Это было сделано, чтобы торпедировать президентскую кампанию Александра Мороза — главного соперника Леонида Кучмы. И это была именно продуманная организованная провокация власти, к которой имел отношение ныне покойный министр внутренних дел.

Не допустить подобного сценария сможет лишь консолидированная позиция украинского общества: если власть будет точно знать, что после введения такого срежиссированного военного положения ее жестко сметут, она на такой шаг просто не рискнет.

Александр Кочетков, политический аналитик

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Петр Порошенко военное положение обострение Владимир Путин Александр Кочетков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:44
Ушел из жизни самый титулованный шеф-повар Франции Жоэль Робюшон
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять