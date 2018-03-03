Путин и Порошенко синхронно заговорили о войне. Совпадение?

Когда о возможной эскалации военных действий предупреждали такие, как Юрий Касьянов и Святослав Стеценко, порохоботы пытались заплевывать их как кровожадных ястребов, далеких от реалий. Сейчас про такую эскалацию упомянул сам Петр Порошенко.

Немедленно по пабликам, хворающим на "новороссию", прокатилась волна панических публикаций, что, мол, "укропы намерены бомбить Луганск и Донецк, а Россия, как всегда, нас сдаст, и вместо того, чтобы наступать на Киев и Лондон, придется драпать куда-то под Наро-Фоминск".

Но боевики Донбасса, которые, я извиняюсь, пукнуть не способны без российской поддержки — то такое. Но ведь маразмирующий вождь недоношенной империи Путин половину своего послания скрепным россиянам бредил об оружии и войне.

Потому что война — единственное, что позволяет удерживать относительное равновесие этому имперскому самокату.

Но вялотекущая война выгодна и нашей власти, раз уж Петр Алексеевич об этом заговорил.

Убежден: власть он отдавать не намерен как можно дольше и плевать на Конституцию и прочие бутафорские побрякушки. Соответственно, угроз его планам две.

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Первая: американцы намекают нашим оппозиционерам, что повлияют на Порошенко, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на выборах 2019 года. Это нечто вроде бонуса там лидерам оппозиции, которые готовы дождаться очередных выборов, не мешая американцам выстраивать систему ручного управления в тех сферах Украины, которые им важны.

Вторая: Порошенко, кинув американцев и таки пойдя на выборы, может их тривиально проиграть, несмотря на весь админресурс и контроль над СМИ. Электоральные рейтинги на это прозрачно намекают.

И тогда вариантом "Б" для Порошенко и его окружения остается только введение военного положения, соответственно, приостановка любых выборов на неопределенный срок. Для этого "партнер Путин", тоже нуждающийся во всплеске агрессивного патриотизма, охотно поможет "партнеру Порошенко". Опять станет жарко на Донбассе, вполне возможны вооруженные провокации на границе с Приднестровьем и даже Беларусью. А в Киеве взорвется очередной автомобиль, на этот раз возле какого-нибудь правительственного здания. И вот вам искомый результат для людей, живущих по принципу "победителей не судят".

Вы скажете, что это кровавые методы ФСБ, а наша власть на такое никогда не пойдет. Ну, как сказать… Вспомните гранату, брошенную в митинг Натальи Витренко в Кривом Рогу. Это было сделано, чтобы торпедировать президентскую кампанию Александра Мороза — главного соперника Леонида Кучмы. И это была именно продуманная организованная провокация власти, к которой имел отношение ныне покойный министр внутренних дел.

Не допустить подобного сценария сможет лишь консолидированная позиция украинского общества: если власть будет точно знать, что после введения такого срежиссированного военного положения ее жестко сметут, она на такой шаг просто не рискнет.

Александр Кочетков, политический аналитик