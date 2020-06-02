Америка доживает свои последние дни в качестве сверхдержавы

Протесты сотрясают США / GettyImages

Мой вчерашний пост о предстоящем распаде США вызвал определенный интерес и многие мне задали вопрос:

"Когда в какой момент США стали умирать, как империя? Другими словами, как долго уже идет процесс умирания Америки?"

Вопрос справедливый, действительно, интересный и... самый простой для ответа.

Любая империя начинает умирать в том момент, когда она достигла своего максимального могущества. Это довольно очевидно: когда у социальной системы нет противника, она теряет стимулы к своему развития и разлагается. Такой же эффект можно наблюдать и в бизнесе.

США стали умирать сразу же после распада коммунистической системы. То есть с конца 1991 г. СССР был последним противником США и с его коллапсом у Америки уже не осталось врагов и ей стал принадлежать весь мир.

Чтобы понять, ЧТО далее происходило с Америкой, лучше воспользоваться аналогией с Римом после его победы над Карфагеном во Второй пунической войне.

Читайте такжеБитва стариков: почему США ждет судьба СССРНапомним, что после победы над своим могучим соперником Рим постепенно овладел всеми территориями на Востоке и стал полновластным хозяином Средиземноморья. Он стал располагать почти неограниченными ресурсами. Деньги, рабы и товары неограниченным потоком прибывали в Рим. В рамках такой глобализированной экономики, которая обеспечивалась военно-политическом господством Рима, итальянские ремесленники и крестьяне стали практически бесполезными и неконкурентоспособными в самом Риме. Постепенно они все разорились и превратились в экономически невостребованный плебс. Средний класс стал исчезать, и общество постепенно поляризовалось: с одной стороны – купающаяся в роскоши, погрязшая в коррупции плутократия, а с другой стороны – люмпены. По этой причине Древний Рим из некогда блестящей республики закономерно выродился в империю и политическую диктатуру. А чтобы плебс не взбунтовался, его пришлось кормить "хлебом и зрелищами". Подобная система не могла быть устойчивой, и вскоре Римская империя погрязла в интригах и, в конце концов, распалась.

Вывод: причина смерти Рима заключалась в его тотальном доминировании над остальным миром.

Нечто похожее сейчас происходит и с Америкой. После распада коммунистической системы США стали мировым гегемоном, у которого вообще не было врагов, они контролировали весь земной шар. Деньги рекой текли, Америка просто купалась в богатстве и стала жить не по средствам. Работать уже не было смысла, все производство стало выноситься в бедные страны Юго-Восточной Азии, Америка потребляла, - и сейчас потребляет! - почти в два раза больше, чем сама производит. На Штаты стал работать весь бедный мир, и всех принуждали переводить заработанные деньги в американские активы.

В этих условиях в США стал формироваться такой же экономически невостребованный плебс, который надо кормить и развлекать. Кормят его хлебными карточкам – в стране ими пользуются более 50 млн человек, а также другими различными многочисленными программами социальной помощи. А развлекают плебс периодическими победоносными воздушными атаками против малых и слабых стран мира, которые называют "осью зла".

Про моральное разложение, которое неизбежно начинается в обществе, которое достигло мирового господства, я уже писал. Полностью морально разложился Древний Рим. Сейчас морально деградируют США.

После распада советского блока США, как и Древний Рим после победы на Карфагеном, не удержались на демократических началах и превратились в империю. Америка уже давно не демократия, а, строго по Аристотелю, она выродилась в классическую олигархию. В Древнем Риме к власти императоров приводил плебс. Дональда Трампа также к власти привел американский плебс, а погрязшая в коррупции олигархия во главе с Обамой, Байденом и четой Клинтонов стали немедленно фабриковать дела против "народного президента". Очень забавно за всем этим наблюдать!

Американская империя уже клонится к своему закату, пик ее могущества уже миновал 30 лет назад. Контролировать весь мир она уже не в состоянии, однако из последних сил старается заставить мир кормить ее в обмен на ее напечатанные фантики.

Стараясь запугать мир и поддержать свой статус-кво сверхдержавы планетарного масштаба, Америка скатилась до уровня "театрального милитаризма", суть которого заключается в том, чтобы постоянно избивать малые страны, не способные дать Америке отпор. При этом, несмотря на огромные социальные и долговые проблемы, Америка постоянно наращивает свои ВС, разрабатывает новые виды оружия, провоцирует локальные конфликты и стремится их поддерживать как можно длительное время, чтобы придумать себе цели планетарного миротворца и демонстрировать свое могущество. Но это уже не более чем защитная реакция.

США сыграли великую позитивную роль в период с 1945 по 1991 гг. Но сейчас они превратились в огромную проблему и для самих себя, и для всего мира. США потеряли свою цель и занимаются небезопасным самовыживанием. Подобно тому, как новая звезда ярко вспыхивает перед тем, как окончательно погаснуть, США ввяжутся в несколько войн (например, КНДР, Иран, Сирия, Китай и т.п.), продемонстрируют свое "могущество", после чего начнется их стремительный закат.

Сделать Америку great again уже невозможно. Различие в уровне благосостояния между плутократией и плебсом в США просто запредельное, и эта разница потенциалов уже постоянно вспыхивает, как она вспыхнула сейчас в Миннеаполисе. Но все окончательно рухнет, когда США уже не смогут принуждать весь остальной мир силой оружия кормить свой плебс.

И в заключении, чтобы, что называется "закрыть тему", напомню такой малоизвестный факт, что окончательно Римскую империю добили две эпидемии чумы: так называемая Киприанова чума середины III в. н. э. и затем Юстинианова чума VI в. н. э. Кому интересна эта тема, может прочесть совсем свежую книгу американского историка Kyle Harper "The Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire".

Вполне возможно, что когда историки будут изучать заключительный период упадка США, они придут к выводу, что именно эпидемия коронавируса стала тем окончательным ударом, который Америка уже не смогла перенести.

И похоже, что события развиваются именно в этом направлении: во втором квартале в США ожидают падение ВВП в размере 38-42%! Такого не было даже во времена Великой Депресии.

А Китай, между тем, уже вышел на 100%-ю загрузку своей экономики, а в США лишь 60%.

Все подходяще в этом мире и все повторяется по законам цикла. Американский цикл заканчивается. Китайский только начинается.