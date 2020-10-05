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Чем война на Донбассе отличается от противостояния Еревана и Баку

Игорь Гужва

журналист

5 октября 2020, 06:57

После начала боев в Карабахе многие политики заявляют: эти события – урок для Украины, что нельзя конфликт держать замороженным. Рано или поздно он перейдет в "горячую" стадию.

АТО, ООС, Донбасс
Конфликт на Донбассе имеет аналогии с конфликтом в Карабахе - но не полные / Reuters

Речь, понятное дело, идет о Донбассе, где масштабные боевые действия закончились в феврале 2015 года.

И если проводить аналогии с Карабахом, то есть ли угроза их разморозки и если да, то при каких условиях?

Я уже как-то писал, что ситуация в Карабахе во-многом похожа на Донбасс.

Нагорный Карабах (или Арцах, как его называют армяне) – непризнанная республика. Официально непризнанная в том числе и Ереваном. Но при этом, Карабах – практически часть Армении. Все жители имеют там армянские паспорта, экономики целиком интегрированы.

То есть, это примерно тоже самое, что может быть через несколько лет с "ДНР/ЛНР", если нынешние процессы там продолжатся.

Но есть конечно же и отличия. Причем одно из них фундаментальное – официальная позиция России заключается в том, что неподконтрольные территории Донбасса должны быть реинтегрированы в Украину через выполнение Минских соглашений.

В тоже время никто из армянских политиков – ни из власти, ни из оппозиции - никогда и ни при каких условиях не скажет, что Карабах должен быть реинтегрирован в Азербайджан. Пусть даже и с "особым статусом". Политическая смерть и всенародное проклятие – самое малое, что ждет того, кто об этом заявит.

Именно поэтому шансы на окончательное политическое урегулирование в Карабахе совершенно не просматриваются (Азербайджан в свою очередь никогда не согласится с потерей Карабаха). Даже очень маленький компромисс, о котором раньше велись переговоры - армяне отдают азербайджанские районы вокруг Карабаха в обмен на снятие экономической блокады и демилитаризацию – и то никто ни в Азербайджане, ни в Армении не смеет публично поддержать.

Читайте такжеВойна в Карабахе: первые итоги войны и прогнозыА что касается конфликта на Донбассе, то его завершение, на данном этапе, тормозится нежеланием украинской власти (и прошлой, и нынешней) реинтегрировать неподконтрольные территории на условиях Минских соглашений (выборы до передачи контроля над границей, особый статус с внесением в Конституцию, всеобщая амнистия).

Киев выставляет свои условиях, которые Минским соглашениям противоречат, что отвергается Россией.

Это и определяет "замороженное" состояние конфликта на Донбассе.

Грозит ли его разморозка? О чем говорит нам карабахский опыт?

У нынешнего обострения на Кавказе много причин, но назову одну саму важную – поддержка Азербайджана со стороны Турции. До того в зоне конфликта сохранялся относительный военно-политический паритет (при этом обе стороны держали в уме тот факт, что Армения является членом ОДКБ, а потому разгромить ее Россия не даст).

Но активное вмешательство в тему Эрдогана полностью расклад изменило. У Баку появилось ощущение (поддерживаемое турецкой стороной), что теперь настал шанс решить вопрос. И началась война.

Теперь попытаемся перенести это на Донбасс.

Ситуация там уже более 5 лет не скатывается к большой войне, несмотря на отсутствие политического урегулирования, по двум причинам.

Во-первых, украинская сторона не может военным путем восстановить контроль над территорией так как на помощь "ДНР/ЛНР" придет Россия.

Читайте такжеЧем завершится война между Арменией и АзербайджаномВо-вторых, Россия, если вступит в конфликт напрямую, может нанести военное поражение Украине, однако есть вопрос цены – и в человеческих жертвах, и в новых, намного более жестких санкциях Запада. Нынешнее политическое руководство РФ на это идти не готово. А наоборот – пытается восстановить отношения с Западом и снять санкции. По крайней мере пока такая концепция.

Однако ситуация очень шаткая и, безусловно, риски разморозки существуют.

Если отношения России и Запада будут и дальше деградировать, то, не исключено, что они попытаются вновь начать выяснять отношения на нашей территории.

Например, США и НАТО могут выступить для Украины в роли условного "Эрдогана" пообещав всяческую поддержку на Донбассе и побудив ВСУ к наступлению, а когда война вспыхнет, то Запад введет против России санкции, после чего Москва втянется в военные действия основательно со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И это лишь один из возможных сценариев разморозки (по аналогии с Карабахом). Могут быть и десятки других вариантов.

Поэтому вопрос политического урегулирования на Донбассе (и шире – нормализации отношений с Россией) это не просто дискуссия об особом статусе, амнистии и прочем. Стратегически – это вопрос минимизации рисков того, что наша страна окажется полем битвы иностранных держав, в которой, чем бы она не закончилась, точно проиграет Украина.

Игорь Гужва новости Украины новости Донбасса новости Армении новости Азербайджана ООС Война в Карабахе ЛДНР
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