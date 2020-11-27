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Почему карантин на новогодние праздники - полная чушь

Святослав Протас

Бывший главный санитарный врач Украины (2014-2016 гг.)

27 ноября 2020, 13:27

Разговоры о карантине на период новогодних праздников связаны исключительно с политическими мотивами.

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Карантин на новогодние праздники будет неэффективным и спровоцирует более мощную волну весной / Getty Images

Насколько целесообразно вводить карантин на рождественские и новогодние праздники?

Замечу, что карантин и карантинные мероприятия — это история о больных, подозрительных или контактных с больными людях, то есть это не касается здоровых людей. Карантин обычно вводят на срок, чуть больше инкубационного периода той или иной болезни для лиц, которые были в контакте с больным и могут заболеть и стать источником распространения инфекции.

К слову сказать, обычно те же европейские страны ранее критиковали нас и утверждали, что карантинные меры, которые мы вводили во время эпидемии гриппа или кори, неэффективны и это - советский стереотип. Оно и не удивительно, ведь раньше Европа не сталкивалась с таким количеством заболевших сразу – их системы давно перепрофилировались на профилактику неинфекционных болезней.

Именно поэтому Европа оказалась неготовой к таким инфекционным вызовам и именно поэтому она прибегла к тем мерам, которые сама раньше не одобряла.

Читайте такжеКарантин на новогодние праздники поставит на колени всю странуУ нас ситуация совсем другая. Кроме того, у нас уже есть пример применения карантинных мер весной, которые только отсрочили начало эпидемического процесса и абсолютно не повлияли на уровень заболеваемости. Поэтому сегодня мы наблюдаем то, что могло быть у нас раньше и снова пытаемся наступить на те же грабли.

Потому что надо понять, что три четверти заражений коронавирусом происходит в заведениях, которые мы не сможем закрыть, как бы мы ни хотели:

  • учреждения здравоохранения,
  • учреждения социального обеспечения с постоянным пребыванием людей,
  • заведения торговли продуктами питания.

То есть для того, чтобы прервать эпидемиологическую цепь, надо остановить жизнь. Но тогда мы умрем уже не от инфекции, а от голода. И если это нам не удается, то все остальные меры – это будут полумеры, такие же, как и карантин выходного дня.

Сегодня уже треть населения страны переболела или болеет коронавирусом – треть, а не те цифры, которые официально публикует Минздрав. На такое количество указывают результаты иммунного скрининга относительно наличия антител у людей, результаты ПЦР-диагностики, в частности, в частных лабораториях. И любой карантин сейчас – это как вылить ведро воды на горящий дом. То есть он не будет иметь никакого эффекта, потому что вред от его введения будет в разы превышать ту пользу, которая могла бы от него быть.

Также надо понимать, что мы стоим на пороге зимнего периода – природно-климатических условий, которые способствуют снижению циркуляции возбудителей респираторных инфекций.

Ежегодно, когда температура воздуха падает ниже -5 градусов Цельсия, циркуляция вирусов существенно снижается. И если к этому добавить карантин, то им мы отсрочим более мощную волну на весну и сделаем еще хуже.

Тем более, что Украина, начиная с 1 января и вплоть до Крещения 19 января, особенно в западной ее части, замирает, потому что люди празднуют.

Единственное, что было бы уместно в этом случае – пообщаться с нашими святыми отцами, чтобы не провоцировать скоплений людей на религиозных праздниках, а перевести богослужение на дистанционный формат. Потому что главное-не насильно закрыть людей дома, а не создавать для них повода где-то массово собираться.

Целесообразности усложнять карантином экономическую ситуацию также нет. Кто бы и что ни говорил – это полная чушь. И, по моему мнению, это делается исключительно из политических соображений - чтобы проблемы дырявой казны и неспособности государства платить по счетам перекрыть карантином.
Святослав Протас, бывший главный государственный санитарный врач Украины (2014-2016 гг.), старший научный сотрудник Института общественного здоровья имени А. Н. Марзеева НАМН Украины, кандидат медицинских наук, специально для Главреда

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