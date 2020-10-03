УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Украине не стоит резко отвечать на санкции против Лукашенко

Владимир Огрызко

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

3 октября 2020, 10:23

Для Украины уже достаточно того, что мы на словах поддержали европейцев.

false
Ответ Лукашенко на санкции ЕС-это блеф для своих / Reuters

Евросоюз ввел санкции против 40 государственных деятелей республики Беларусь за исключением непризнанного президента РБ Александра Лукашенко. В ответ в МИД Беларуси заявили, что в случае раскрутки "санкционного маховика" со стороны ЕС может встать вопрос целесообразности сохранения дипломатических отношений.

Конечно, можно выстрелить себе в ногу или отрезать палец на зло кондуктору и пойти пешком. То есть, можно сделать все, что угодно, если не думать об интересах своего государства и своем народе, чем сейчас и занимается Александр Лукашенко. Поэтому теоретически исключать разрыва дипотношений с ЕС нельзя. Но если говорить о практической стороне дела, то это просто очередной блеф и попытка создать для той части населения Беларуси, которая еще его поддерживает, впечатление борьбы за их правду – мол, мы не поддадимся на диктат Запада, а будем жить с прекрасной Россией. Это и есть основной мотив заявлений Лукашенко и местного МИДа.

Стоит ли Украине присоединяться к санкциям Евросоюза? Здесь тоже надо быть прагматичными. Мы заявили о своей политической позиции, она совпадает с европейской и для европейцев этого достаточно. А вот далеко идти в экономических санкциях в отношении предприятий или лиц – преждевременно и эти шаги нам пока не нужны.

Очевидно, что отношения между Украиной и Беларусью уже ухудшились и это будет продолжаться, пока у власти будет Лукашенко. Но это вовсе не означает, что после смены власти для Украины что-то в отношениях улучшится – к сожалению, Россия приберет Беларусь к рукам и в экономическом плане Лукашенко будет вынужден на это согласиться – у него просто нет другого выхода, чтобы сохранить власть.

Читайте такжеПочему Лукашенко из доброжелательного соседа превратился в антиукраинского ястребаМы ведь не знаем, о чем говорили Путин с Лукашенко в Сочи - вероятно, могла быть достигнута договоренность о переходе Лукашенко на почетную пенсию. Скорее всего, сейчас вместо него Беларуси предложат какого-псевдооппозиционера, который будет сидеть на московских деньгах, чтобы Путин мог реально управлять ситуацией.

И от этого мы никуда не денемся, а значит Украине надо подумать, каким образом уменьшить для себя негативные последствия.

Несмотря на ухудшение отношений с Беларусью, сейчас между собой страны в основном будут общаться на уровне посольств в Минске и Киеве и вряд ли эти отношения в ближайшее время поднимутся выше уровня министров иностранных дел.

Но, независимо от этого, экономические отношения существенных изменений не претерпят – разве что под диктовку Москвы Лукашенко откажется поставлять Украине определенные виды продукции, которые для нас важны с точки зрения ВПК или чего-то подобного. Но при данных обстоятельствах это не критично. В противном случае Лукашенко будет играть против себя, потому что, как ни странно, но мы даже проигрываем во внешне-торговом балансе и покупаем у нее больше, чем продаем. И если Лукашенко захочет ограничить экономические отношения, то это, в первую очередь, ударит по его предприятиям. Но это вряд ли в его интересах.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда

новости Беларуси Санкции против Беларуси Евросоюз Александр Лукашенко инаугурация Лукашенко Володимир Огризко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:59
Более половины коек в больницах заняты пациентами с Covid-19 – Степанов
10:31
Командование Воздушных сил прокомментировало заявление Кучера о крушении Ан-26 Видео
10:28
Коронавирус убил еще одного ребенка в Украине
10:23
Почему Украине не стоит резко отвечать на санкции против Лукашенко мнение
10:10
Время обворожительного бордового маникюра пришло: новинки и фото Фото
10:04
"Еще пару лет хаоса": врач дал прогноз, когда закончится пандемия Covid-19
09:49
Макрон призвал Алиева прекратить войну в Карабахе и возобновить переговоры Видео
09:33
Британия ударила санкциями по участникам строительства Крымского моста Видео
09:12
Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности Видео
09:08
Врач рассказала, когда коронавирус убивает пациента
09:08
Эпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете Видео
09:00
Коронавирус в Украине на 3 октября: за сутки умерли почти 100 человек Видео
08:37
"Входим в историю коронавируса": врач не исключила итальянский сценарий для Украины Видео
08:22
Власть обрекла украинцев на массовое заражение ковидом в самый опасный период мнение
08:21
Большая война за Карабах: сбит самолет ВВС Азербайджана – минобороны Армении Видео
08:01
Больной коронавирусом Трамп слег в больницу Видео
07:28
Перед крушением Ан-26 приоритет в посадке получил другой самолет - глава Харьковской ОДА Видео
07:15
"Хорошо, когда есть тити": Самбурская выставила грудь напоказ
06:56
Чем полезны протесты в Хабаровске и Минске, если они ни к чему не привели мнение
06:46
День ангела Олега – картинки и поздравления прикольные Фото
06:22
Встреча Меркель с Тихановской: названа дата и место Видео
05:58
Без Лукашенко: ЕС обнародовал санкционный список белорусов
05:26
Эксперт оценила шансы на сокрушение режима Лукашенко после санкций Евросоюза Видео
04:57
Водному знаку Зодиака грозит расплата за проступки – астролог Видео
04:30
Омские врачи намекнули на маразм Навального и объяснили, почему он остался жив Видео
04:02
Disney снимает сериал Мисс Марвел - назвали главную актрису проекта
03:35
Как улучшить осанку, сидя за компьютером: быстрые способы Видео
03:06
Гороскоп на 4 октября для всех: новое место и влиятельный покровитель Видео
02:37
Ученые выяснили, как быстро исчезают антитела к коронавирусу
02:17
Армения и Азербайджан обратились к Украине по Нагорному Карабаху Видео
01:30
Война за Нагорный Карабах: эксперт назвал главную цель Баку Видео
01:00
В СНБО назвали три шага принуждения России к миру Видео
00:35
Супермодель из Victoria's Secret топлес свела с ума поклонников Фото
00:19
Хэллоуин 2020 – какого числа надо пугать и как Видео
02 октября, пятница
23:31
Катастрофа АН-26: Минобороны отстранило семь должностных лиц
23:03
Коронавирус у детей не поражает один орган – эпидемиолог Видео
22:46
Ввод экономических санкций против Беларуси зависит от РФ – МИД Украины Видео
22:45
В Украину идет потепление: каким областям повезло
22:07
В Украину завезли первые вакцины от опасных штаммов гриппа
22:02
Кернес и Байден получили свои тесты на коронавирус Видео
21:44
"И сисю, и писю": голая Леся Никитюк показала сочную фигуру на пикантном фото
21:28
В МИД Украины озвучили позицию по санкциям ЕС против Беларуси Видео
21:09
В СНБО сообщили, когда украинцев начнут ставить на учет за пользование ВКонтакте Видео
21:05
Кровавая катастрофа под Харьковом: родственникам начали выдавать тела погибших
20:37
В Минздраве назвали единственную причину для отмены местных выборов
20:33
Michelle Andrade представила новый клип на песню Tonight Видео
20:17
Ученых поразил сок, который реально продлевает жизнь Видео
20:05
В Белом доме рассказали о состоянии Трампа после заражения коронавирусом
19:57
Главная опасность Covid-19 для окружающих: Комаровский опроверг новый миф Видео
19:49
Зеленский сделал заявление о позиции Украины по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять