Почему Украине не стоит резко отвечать на санкции против Лукашенко

Ответ Лукашенко на санкции ЕС-это блеф для своих / Reuters

Евросоюз ввел санкции против 40 государственных деятелей республики Беларусь за исключением непризнанного президента РБ Александра Лукашенко. В ответ в МИД Беларуси заявили, что в случае раскрутки "санкционного маховика" со стороны ЕС может встать вопрос целесообразности сохранения дипломатических отношений.

Конечно, можно выстрелить себе в ногу или отрезать палец на зло кондуктору и пойти пешком. То есть, можно сделать все, что угодно, если не думать об интересах своего государства и своем народе, чем сейчас и занимается Александр Лукашенко. Поэтому теоретически исключать разрыва дипотношений с ЕС нельзя. Но если говорить о практической стороне дела, то это просто очередной блеф и попытка создать для той части населения Беларуси, которая еще его поддерживает, впечатление борьбы за их правду – мол, мы не поддадимся на диктат Запада, а будем жить с прекрасной Россией. Это и есть основной мотив заявлений Лукашенко и местного МИДа.

Стоит ли Украине присоединяться к санкциям Евросоюза? Здесь тоже надо быть прагматичными. Мы заявили о своей политической позиции, она совпадает с европейской и для европейцев этого достаточно. А вот далеко идти в экономических санкциях в отношении предприятий или лиц – преждевременно и эти шаги нам пока не нужны.

Очевидно, что отношения между Украиной и Беларусью уже ухудшились и это будет продолжаться, пока у власти будет Лукашенко. Но это вовсе не означает, что после смены власти для Украины что-то в отношениях улучшится – к сожалению, Россия приберет Беларусь к рукам и в экономическом плане Лукашенко будет вынужден на это согласиться – у него просто нет другого выхода, чтобы сохранить власть.

Читайте такжеПочему Лукашенко из доброжелательного соседа превратился в антиукраинского ястребаМы ведь не знаем, о чем говорили Путин с Лукашенко в Сочи - вероятно, могла быть достигнута договоренность о переходе Лукашенко на почетную пенсию. Скорее всего, сейчас вместо него Беларуси предложат какого-псевдооппозиционера, который будет сидеть на московских деньгах, чтобы Путин мог реально управлять ситуацией.

И от этого мы никуда не денемся, а значит Украине надо подумать, каким образом уменьшить для себя негативные последствия.

Несмотря на ухудшение отношений с Беларусью, сейчас между собой страны в основном будут общаться на уровне посольств в Минске и Киеве и вряд ли эти отношения в ближайшее время поднимутся выше уровня министров иностранных дел.

Но, независимо от этого, экономические отношения существенных изменений не претерпят – разве что под диктовку Москвы Лукашенко откажется поставлять Украине определенные виды продукции, которые для нас важны с точки зрения ВПК или чего-то подобного. Но при данных обстоятельствах это не критично. В противном случае Лукашенко будет играть против себя, потому что, как ни странно, но мы даже проигрываем во внешне-торговом балансе и покупаем у нее больше, чем продаем. И если Лукашенко захочет ограничить экономические отношения, то это, в первую очередь, ударит по его предприятиям. Но это вряд ли в его интересах.

Владимир Огрызко, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, специально для Главреда