Десакрализация, или Как на наших глазах умирает вера в "прекрасный Запад"

Протестующие превращают Нью-Йорк в руины

Для обычного выходца с постсоветского пространства основой привлекательности Запада были не относительно низкая коррупция, независимые суды и даже не высокие пенсии. Но, прежде всего, ухоженные, чистые города, вежливые, улыбчивые люди на улицах, безопасность по вечерам.

Во многом все это осталось в прошлом. И жуткие погромы по всей Америке только последнее из проявлений этих печальных перемен. Аналогичные беспорядки регулярно сотрясают европейские мегаполисы, на улицах Брюсселя или Берлина давно рекомендуют не оставлять сумки в закрытых автомобилях, а целые пригороды стали расовыми и этническими гетто, куда хорошо одетому белому лучше не забредать в темное время суток. И ситуация продолжает ухудшаться с каждым годом.

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Причём не только из-за сохраняющегося потока иммигрантов из Азии и Африки (а в случае с Соединенными Штатами - из Латинской Америки). Гораздо хуже разлагающее действие агитаторов и агентов влияния из лево-либерального лагеря. Контролируя через финансовый интернационал многие СМИ, они переворачивают все с ног на голову, особенно, в головах молодежи. Виноваты в разгуле преступности и падении качества жизни в городах всегда не мигранты или расовые меньшинства, а "тяжелое наследство рабства, колониализма", "привилегии белых". На днях состоялись показательные дебаты между одним левым и одним консервативным публицистами в США. На восклицание левака о том, что "если б погибший Джордж Флойд был белым, он бы не погиб от рук полицейского", консерватор резонно заметил: "Если б он был белым, его убийство никто б не обсуждал".

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Миф о Западе с детства большинство из нас впитали до той степени, что мы до сих пор в спорах о той же перестрелке в Броварах без тени сомнений восклицаем "да это невозможно себе представить в цивилизованных странах!" Зато теперь там можно представить то, что на фото и видео - гибель Манхеттена, каким мы его знали.