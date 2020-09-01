Донбасс совсем скоро могут бросить на произвол судьбы

Заявления Фокина фактически отражают идеи, блуждающие по коридорам Банковой

Первый премьер-министр Украины, заместитель председателя украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части, а также за сплошную амнистии.

Но ни о какой полной амнистии речи быть не может, потому что существуют международно признанные преступления - военные и против человечности, которые не подпадают под амнистию. Поэтому этот тезис Фокина - банальная некомпетентность.

Что касается идей Кравчука и Фокина о поездке на оккупированный Донбасс и возможности начала переговоров с представителями ОРДЛО по поручению президента, они свидетельствуют о том, что идея т.н. прямых переговоров блуждает по коридорам Банковой. Поэтому я очень сомневаюсь в том, что Фокин и Кравчук действуют по собственному желанию.

То же можно сказать и относительно слов Пристайко о временном отказе от возвращения контроля на Донбассе. Я прекрасно помню, когда он, еще будучи главой МИД, говорил о каких-то тайных планах по освобождению Донбасса. А сейчас оказывается, что один из этих планов – выполнение Минских договоренностей, второй план – привлечение миротворческой миссии, при этом согласиться с предложением России на привлечение миротворцев исключительно вдоль линии разграничения (что отличается от позиции проукраинских сил относительно привлечения миротворцев на всей оккупированной территории). И то, о чем Пристайко сказал недавно – это уже третий суперсекретный план.

Читайте такжеЧетыре удара Кремля по миротворческим фантазиям ЗеленскогоВсе это ведет к тому, чтобы покинуть Донбасс вообще, хотя это команда Зеленского и будет подавать как прекращение войны. Последствия будут негативными, вызовут все большую радикализацию общества, и в конце концов, могут привести к взрыву внутри страны. И этим неизбежно воспользуется наш северный сосед.

Более того, он сам будет побуждать к обострению противостояния в нашей стране. Ведь сейчас Россия тратит определенные ресурсы на поддержку этого конфликта в активном состоянии и если, например, в случае его заморозки у нее освободятся какие-то ресурсы, вряд ли она их потратит на развитие дорог Сибири или утепление туалетов в российских школах - эти ресурсы будут направлены на дальнейшее обострение ситуации в Украине.

Это надо знать, как Отче наш, потому что Россия и дальше будет устраивать провокации. Поскольку ни для кого не является секретом, что спецслужбы разных стран имеют контакты с неформальными группировками - довольно часто даже с теми, которые с политической точки зрения являются их оппонентами. Поэтому я не удивлюсь, если Россия опосредованно будет усиливать влияние пророссийских политических сил, которые действуют на территории Украины, а с другой стороны – будет подыгрывать националистическим организациям, которые болезненно на это усиление будут реагировать.

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА, специально для Главреда