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Двух лет карантина Украина не выдержит

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

23 апреля 2020, 08:35

Карантин не затянется так надолго - под тем или иным предлогом его будут послаблять, независимо того, будет пик эпидемии или нет.

Карантин, Киев
Карантин может продлиться максимум до июля / УНИАН

Премьер Шмыгаль заявил, что Украине придется жить в условиях карантина ближайшие два года. Но двух лет карантина Украина не выдержит - при таком управлении экономикой никакая страна двух лет не вынесет.

Кабмин и ОП в любом случае будут обезьянничать, повторяя действия и решения в Европе и на Западе в целом. То есть, если, например, Германия начнет ослаблять или отменять карантин, у нас будут делать то же самое.

У нас с 1991-го всё копируется у Запада без какого-либо осмысления, как это будет работать в украинских реалиях. Отсюда у власти масса идиотизма и абсолютно непродуманных шагов. Она изображает из себя страуса, то есть идет по пути игнорирования эпидемии и ее замалчивания. Врачи получили указку минимизировать фиксацию обращений с подозрением на коронавирус и стараются провести минимальное количество тестов, в надежде, что все само собой рассосется.

Коронавирус еще раз доказал, что спустя шесть лет с начала войны никаких выводов сделано не было. По факту уже сейчас карантин превращается в не пойми что. К примеру, ряд церквей нарушили запрет и агитировали людей идти в храмы. Теперь посмотрим, как их будут наказывать, ведь власть старается не ссориться с церковниками. Супермаркеты тоже работают, но не работают маленькие магазины, так как созданы все условия, чтобы обогащались только крупные сети, а мелкий бизнес в условиях падения рынка просто добивается карантином.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, как украинцам выживать на карантинеТ.е. даже в нынешних условиях власть продолжает думать схемами и заработком для своих, проявляя худшие черты украинской натуры. Тем самым подталкивая людей к недоверию властей и игнорированию ее инициатив. Потому прогнившие институты власти, которые пытаются паразитировать на душевных порывах украинцев, нет смысла поддерживать волонтерством, наделяя их дополнительными ресурсами - они должны рухнуть, после чего уже стоит создавать новую государственность.

Другое дело, что продление карантина зависит и от того, какими темпами будет развиваться эпидемия. И ключевой вопрос в том, будет ли у нас вторая волна со всеми вытекающими последствиями. Но и тут я не уверен, что карантин затянется так надолго - под тем или иным предлогом его будут послаблять, независимо того, будет пик эпидемии или нет. И это послабление приведет к тому, что карантин закончится уже ближе к июлю.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего,специально для Главреда

коронавирус карантин в Украине новости Украины Денис Шмигаль Юрий Романенко
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