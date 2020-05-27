Государство-имитация, или Почему реформ в Украине никто не дождется

Президентство Зеленского войдет в историю как время тотальных имитаций / УНИАН

На своей пресс-конференции Зеленский пожаловался, что не может найти нормальных профессионалов для работы в правительстве. Оставим в стороне тот факт, что это не дело Президента подбирать кадры для правительства. Формирование правительства не входит в полномочия Президента, это фактически узурпация власти, но в Украине так уже повелось, что на бумаге мы парламентско-президентская республика, а в реальности - президентская.

Почему так? Потому что так хочет охлос, который не понимает ЧТО такое парламентаризм, а понимает и желает иметь лишь власть одного, чтобы там не писалось в Конституции.

Удивляет, однако, другое. Президент искренне полагает, что в стране есть острый дефицит профессиональных управленцев, намекая, что ему, мол, досталась убогая страна. Но проблемы дефицита кадров в стране, конечно, нет. А есть проблема самого Зеленского, которую он, по причине своего нарциссизма, высокомерия и болезненного честолюбия, не в состоянии понять и признать.

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Зеленский действительно не может найти и привлечь к работе профессиональных кадров, которые могли бы провести столько необходимые стране реформы в той или иной области экономики или государственного управления.

На то есть несколько причин:

Во-первых, Зеленский не знает, ГДЕ искать профессиональные кадры, потому что для этого надо иметь опыт высшего государственного управления не менее 8-10 лет. Во-вторых, Зеленский не в состоянии оценить профессиональные и деловые качества претендентов, потому что для этого надо самому быть профессионалом высокого уровня в области государственного управления По этой причине Зеленский постоянно допускает грубые кадровые просчеты. И самое главное. Профессионалы высокого уровня не идут к Зеленскому, потому что отлично понимают, что они не получат от президента необходимой поддержки в их реформаторских усилиях. А без поддержки Президента ни одну реформу в стране не провести, так требуется принимать радикальные законы, преодолеть сопротивление бюрократии, силовиков, олигархов, малообразованой части общества и т.д. Без решительной поддержки Президента любого реформатора быстро разорвут. Жизненный цикл такого реформатора будет длиться не более 6-8 месяцев.

Но почему Зеленский не обеспечит необходимой поддержки реформаторам? Потому что у Зеленского:

Нет никакой концепции реформирования страны. Он не понимает проблем страны, не знает что делать, как делать, с кем делать, с чего начать и как преодолеть сопротивление т.д. Проблемы страны совершенно не по плечу Зеленскому и профессиональные управленцы это отлично понимают Зеленский не может опереться на силовые структуры в своих реформаторских усилиях, так как не имеет контроля над ними и не смог поставить во главе силовых структур адекватных людей. Без сильной поддержки со стороны силовых структур никакие реформы не провести. Но Зеленский даже Авакова не в состоянии заменить. Зеленский не имеет команды людей, которые бы были реально настроены на реформы. И самое главное. Зеленский поставил себе целью не реформы, а - удержание рейтинга. А это две взаимоисключающие целевые установки. Особенно на малом отрезке времени.

Поэтому любой профессионал отлично понимает, что как только он начнет проводить реформы, это вызовет сопротивление олигархов, начнутся проплаченные акции, травля на ТВ каналах, давление на Президента, недовольство мракобесной части общества и ... Зеленский немедленно растянется с несчастным реформатором, так как не желает поступиться ни одной десятой долей своего рейтинга.

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Следствием такого поведения Зеленского является то, что вся нынешняя центральная власть сплошь состоит из серых мышек, которые лишь имитируют реформаторскую деятельность. Задача таких имитаторов заключается только в том, чтобы попытаться удержаться на должности как можно дольше. И все.

Винить, однако, всех этих имитаторов и временщиков рука не поднимается. Если в стране сам Президент имитирует исполнение президентских обязанностей, то им сам Бог велел! Президентство Зеленского войдет в историю как время тотальных имитаций, а сам он как Президент - имитатор.