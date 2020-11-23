Нас бросили на растерзание: почему долги по ЖКХ растут гигантскими темпами

В случае полного карантина долги по коммуналке могут еще больше увеличиться / УНИАН

По данным Госстата, долг населения Украины за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года составляет 21,1 миллиард гривен.

Сразу скажу, что долги населения за услуги ЖКХ, и в частности, за газ – это проблема не одного года. В случае с газом они активно начали накапливаться после того, как в Украине запустили так называемый рынок газа. До этого общий долг населения по оплате услуг ЖКХ составлял 29 миллиардов гривен, а сегодня он уже – 55 миллиардов, из которых самые большие за газ и электроэнергию - 21 и 20 миллиардов соответственно.

Уже традиционно украинцы за отопление зимой платят меньше, чем летом. К примеру, весной общий долг составлял 67,5 миллиардов, и за газ весной этот долг был даже больше, чем нынешние 21,1 миллиарда, то есть летом украинцы его частично погасили.

Читайте такжеПлатежка за услуги ЖКХ скоро превратится в рулонБезусловно, газ сейчас растет в цене и с полным карантином, если таковой введут, люди могут начать терять работу и тогда долги будут расти и дальше. Но проблема увеличения долгов состоит не сколько в этом, а сколько в высоких тарифах (которые уже и так запредельные), в которых из каждой гривны монополисты просто воруют по 30-50 копеек. Ведь вдумайтесь – из года в год долги увеличиваются, платежная дисциплина на уровне 40%, но никто из коммунальных предприятий при этом еще не стал банкротом...

Где это видано, чтобы человек, получая три тысячи пенсии, две из них отдавал на оплату коммуналки?! Это нереально. Потому любое увеличение долгов для монополистов, чтобы те не говорили, не является критическим, в отличие от людей, у которых за долги по коммуналке в случае их неоплаты могут забирать жилье или имущество.

И этого бы не было, если бы вмешалось государство. Но вместо этого оно бросило всех на растерзание и самоустранилось, хотя у нас никто не отменял функции государственного контроля и регулирования, надзора и защиты прав потребителей – это все предусмотрено законодательством.

Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины, специально для Главреда