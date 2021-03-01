Из-за СП-2 Россию заставят еще и ремонтировать украинскую ГТС

Северный поток-2 / gazprom.ru

В Германии постепенно формируется консенсус относительно противоречий вокруг Северного потока-2. Прошедшая конференция по европейской безопасности в Мюнхене позволила уточнить позиции новой администрации США.

Германия, по всей видимости, сумела убедить Байдена и его администрацию в том, что строительство нужно завершать. Однако готова в свою очередь учесть мнение Америки и выдвинуть Кремлю несколько жестких условий, причем строго политического характера. Одно условие уже озвучено - любой ценой сохранять транзит через Украину. Как это будет делать Газпром - его проблемы.

В германском изложении условий - хоть ведрами таскайте, но транзит через Украину обеспечьте. Что, кстати, может означать: Газпрому придется раскошеливаться еще и на ремонт украинской ГТС.

В противном случае при невыполнении этого условия немцы обязуются закрыть эксплуатацию СП-2 до возобновления или восстановления объемов украинского транзита.

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Помимо "украинского условия" Германия готова выдвинуть еще ряд требований, и тоже сугубо политического свойства. Без фанатизма, конечно - о возвращении Крыма речь не идет, но вот ситуацию вокруг Минских договоренностей немцы могут поставить в пункты требований. Возможно, там будут и локальные условия - скажем, по Навальному, но пока это неизвестно.

Смысл германской позиции заключается в том, чтобы переложить ответственность за принятие решения на Кремль. Все просто: мы готовы завершать проект и запускать его в эксплуатацию. Но в свете изменившихся обстоятельств вам придется сделать то, то и это. Дело за вами. Невыполнение условий будет расцениваться как нежелание самой России завершать проект, а значит - в случае его срыва европейские инвесторы могут подать в суд на Газпром и отсуживать у него компенсации за нереализацию проекта.