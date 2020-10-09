Как британская военная база поможет Украине отвадить от себя Россию

Строительство военной базы в Николаевской области дает Украине гарантии безопасности / фото Александра Гольца

В Украине уже пятый год строится американская военная база в Очакове Николаевской области. Это первый проект, он строится с нуля и наших строителей туда, на участок в 42 км, и близко не подпускают. Заявления Зеленского и Кулебы говорят о том, что к постройке этой же базы теперь присоединится и Великобритания.

Официально она называется центром подготовки специалистов ВМС Украины. Потому, скорее всего, иностранные военные будут присутствовать там с разрешения Украины как инструкторы, преподавательский состав и, возможно, в качестве технического состава по обеспечению жизнедеятельности этой базы.

Что она нам дает? Гарантии безопасности. Такие учения, как "Объединенные усилия-2020" и присутствие военной базы дает гарантии того, что завтра в нашем небе не появится боевая российская авиация.

Конечно же, как союзники, никто за нас воевать не станет, но всю военно-техническую помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины и США, и Великобритания нам предоставят.

Читайте такжеУчения Путина - опасное предупреждение УкраинеТо есть теперь говорить о российском наступлении становится бессмысленно. Но пока мы, образно говоря, не дадим России по рукам, она от нас не отстанет, так как теперь ее идея возрождения имперского государства окончательно разваливается из-за отхода Украины. Поэтому противостояние продолжится – будет ли это военное (чего не хотелось бы) неизвестно, но политическое – однозначно будет всегда.

При этом наличие базы и близко не означает присоединения Украины к НАТО. Нас туда вряд ли возьмут по стратегическим и политическим мотивам, поскольку НАТО не будет вступать в вооруженное противостояние с РФ. В таком случае для НАТО это – блицкриг в одностороннем порядке. С военной точки зрения они понимают, что могут быстро разнести все вооруженные силы России, но тогда в политическом плане они лишатся образа врага. Как в притче про двух собак, которые гавкали друг на друга через забор – одна случайно повесилась, так как высоко прыгала, а другая - умерла от тоски.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда