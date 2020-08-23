Как плохим танцорам украинский флаг мешает

Некоторые украинцы уверены, что флаг нужно перевернуть / Reuters

Уверен, практически все встречали в Сети рассуждизмы о том, что наш государственный флаг перевернут и необходимо срочно перекрутить его обратно. Иначе — всем беда…

Сам факт существования подобной дискуссии и вовлеченность в нее изрядного количество людей говорит о многом. И характеризует нас вполне определенным образом.

Выходит, что у нас не складывается с экономикой и законопослушанием не оттого, что у множества людей перевернуты понятия общественного служения и личного блага, а оттого, что флаг не с того бока развевается!

Читайте такжеАстролог рассказал, почему Украине нужно изменить флагА вот если желтое срочно поменять с голубым, то все волшебно изменится к лучшему: недоимперия развалится, Крым вернется с повинной головой, Донбасс вообще засыплет себе голову угольной пылью и самоизолируется в шахтах. И коррупция, воровство, бестолковость и прочие проблемы, связанные с неправильным расположением цветных полос на флаге, рассосутся автоматически…

Неразвитое, примитивное мышление, свойственное Средневековью. Глупый фетишизм, суеверие и общественная импотенция, сваливающая свои проблемы на некие фетиши, и прочее шаманство.

Государственный флаг как один из символов независимой державы — он ведь не только на кличковском и прочих флагштоках. Главное его место — в сердце граждан, а там цвета не важны — цвет крови защитников украинского флага все перекрывает.